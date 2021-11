Charge de brasileiro deu origem a meme que viralizou até fora do país

Quem usou as redes sociais na última semana certamente se deparou com a imagem de dois homens em um mesmo ônibus, um triste olhando uma parede de pedras e outro feliz observando uma paisagem ensolarada do outro lado. O meme tomou conta da internet em diversos formatos e línguas: em vídeo, em musical, em inglês, em espanhol e em português.

O que poucos sabem, mas talvez desconfiem, é que a charge que deu origem ao meme é brasileiríssima. Mais especificamente, do Espírito Santo.

Genildo Ronchi, de 53 anos, é o ilustrador da versão original da charge, que contém aconselhamentos sobre como levar a vida. "Escolha o lado feliz da vida!", diz a imagem.

E o estouro nacional e internacional foi tanto que Genildo concedeu entrevista ao jornal espanhol "El País", no qual ele conta que fez a charge no dia de seu aniversário em 2013. O professor e jornalista até chegou a publicá-lo em sua página na web. Surpreendeu-se, então, ao ver que a imagem só veio se popularizar 8 anos depois.

A ideia surgiu no caminho de volta do trabalho. Ele conta que sempre passava por um terreno baldio, sujo e abandonado ao anoitecer. “Um dia percebi que o sol se punha do lado oposto do terreno, e pensei: 'Por que tenho que passar aqui, se posso vir pelo outro lado?”, disse ao El País.

Decidiu ilustrar a ideia com os passageiros de ônibus. Um ano depois da publicação, em 2014, a página de humor 9gag a publicou. A partir daí, alguns memes foram surgindo.

Memes

Se a ideia da ilustração saiu do caminho de volta para o trabalho, muitos memes, inclusive, mantiveram a ideia original de Genildo.

Reprodução/Redes sociais

Reprodução/Redes sociais

E o sofrimento do proletário também pode ser acompanhado nos memes gringos.

Reprodução/Redes sociais

Uma análise do comportamento dos usuários do Twitter também não ficou para trás, e viralizou em inglês.

Reprodução/Redes sociais

Por fim, é possível também conferir o meme em formato de vídeo.

Two Guys on a Bus Meme (The Musical) pic.twitter.com/xCM8q3kUfq — Kevin Temmer (@KevinTemmer) November 26, 2021

Apesar de ficar feliz feliz com a repercussão de sua obra, entretanto, Genildo chama a atenção para um aspecto negativo: tem gente recortando sua assinatura do canto inferior direito da imagem. "Acredito que essa divulgação é boa para meu trabalho, mas é importante manter a assinatura", alerta.