Chefe de quadrilha na Bahia é preso em operação em Pernambuco

Um homem apontado como chefe de uma quadrilha de tráfico de drogas que atua em Salvador e outras cidades da Bahia foi preso em Tamandaré, Pernambuco, em uma operação da Polícia Federal nesta segunda-feira (31). A PF não divulgou o nome do preso.

Ele já havia sido preso em Natal por tráfico de drogas e uso de documento falso, mas respondia ao processo em liberdade, usando uma tornozeleira eletrônica. Ele conseguiu remover o aparelho e fugiu para Pernambuco, segundo a PF. Buscas foram feitas na casa do suspeito, mas não foram achados drogas ou armas. Participaram da operação a PF da Bahia, do Rio Grande do Norte, a Polícia Penal do RN e a Polícia Militar de Pernambuco.

O preso ficará à disposição da Vara Criminal da Comarca de Natal, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, responsável pelo mandado de prisão.