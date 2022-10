Chefs do restaurante Manga irão participar do maior evento de gastronomia do país

(Divulgação)

Chefs Dante e Kafe Bassi

De 3 a 5 de novembro o Memorial da América Latina será palco do MESA São Paulo 2022 – maior evento de gastronomia da América Latina que reunirá mais de 60 chefs nacionais e internacionais. Este ano, os cozinheiros do restaurante baiano Manga – Dante e Kafe Bassi – se juntarão a outras feras conhecidas do público como Alex Atala (DOM), Janaina Rueda (A Casa do Porco), o italiano Nello Cassese (Cipriani - Copacabana Palace) e o nova-iorquino Bruno Katz (Bar Chanchada, no Rio), dentre outros. O casal participará do festival no terceiro dia do evento durante o MESA ao Vivo com aula sobre o tema – Natureza: o denominador comum da memória gustativa.

Kika Sena

Sétima arte

O cineasta pernambucano Marcelo Gomes vem a Salvador para apresentar seu novo filme, Paloma, na abertura do XVIII Panorama Internacional Coisa de Cinema, dia 3 de novembro, em horário a definir. Acompanhado da atriz, diretora teatral e performer alagoana Kika Sena, protagonista da trama, o diretor debaterá com o público ao final da exibição no Cine Metha - Glauber Rocha. Em seu retorno ao formato totalmente presencial, o Panorama Internacional Coisa de Cinema acontece de 3 a 9 de novembro, no Cine Metha - Glauber Rocha.



Cidadania

Para celebrar a campanha nacional “Onde há Defensoria, Há Justiça e Cidadania", desenvolvida pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), a entidade regional da categoria, Adep-Ba, apresenta quatro textos destaques, formulados por defensores baianos, disponíveis no e-book: "Defensoria Pública: reflexões sobre racismo e equidade étnico-racial”.

Fabricio Lemos e Lisiane Arouca

Ranking

Primeiro restaurante a servir apenas menu degustação em Salvador, o Origem acaba de entrar para a lista dos preferidos dos usuários do TripAdvisor em todo o mundo. A casa mais autoral do casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca conquistou a 12º colocação global – e a 2ª na América do Sul - entre os estabelecimentos de alta gastronomia no Traveler’s Choice Best of the Best 2022. Fora do eixo Rio-São Paulo, o Origem é um dos dois únicos restaurantes brasileiros entre os 25 mais bem colocados, ao lado apenas do carioca Oro, de Felipe Bronze, que ficou em segundo lugar.

Thalita Rebouças

Diversidade

Thalita Rebouças, Pedro Rhuas e Felipe Cabral discutirão questões relacionadas a gênero, sexualidade e bullying em mais uma mesa de debates confirmada na Bienal do Livro Bahia, que acontece de 10 a 15 de novembro, no Centro de Convenções Salvador. Os três escritores, tidos como referências importantes para os leitores da nova geração, irão tecer ideias acerca de como os jovens têm lidado com essas temáticas.

Pedro Chezzi

Festa

O Purgatório Bar, na Pituba, será inaugurado no próximo dia 8 de outubro, mas os sócios Pedro Magalhães, Edno Alves e Jonatan Albuquerque, abriram a casa na última sexta-feira (30) para celebrar o aniversário do arquiteto Pedro Chezzi, autor do projeto. A festa começou às 20h e seguiu animada até a madrugada.

Carolina Dieckmann

Afinada

Carolina Dieckmann vem a Salvador mostrar que além de atuar também sabe cantar. A artista apresenta no Teatro Jorge Amado, de 7 a 9 deste mês, o projeto Karolkê, uma espécie de show intimista no qual divide o palco com o músico Vinícius Feyjão, sob direção musical do festejado instrumentista e arranjador Pretinho da Serrinha. O repertório reúne clássicos da MPB e outras canções em releituras inéditas e novos arranjos. “Sempre teve música na minha vida, eu era apenas uma atriz afinada, mas sou uma atriz com veia musical”.

Maestro Carlos Prazeres

Homenagem

O maestro Carlos Prazeres, diretor artístico e regente da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), convidou a Soul Dila para criar uma peça especial para a celebração dos 40 anos do corpo artístico. A camisa traz a estampa "osba/rril", numa referência à gíria "barril", usada na Bahia para enaltecer a força e a relevância de quem se fala. A peça foi usada pelo maestro, durante parte do Concerto de Aniversário, na última sexta-feira (30), no TCA. A peça está à venda nas lojas da marca.

Fotografia integra exposição sobre Canudos

Canudos

O artista Dodias, realiza amanhã (5), às 20h30, a exposição fotográfica no Instituto de Memória Popular de Canudos, no município de Canudos. Batizada de Então Eu Vi As Cores do Mundo: Canudos, a mostra, segundo o artista, “é a primeira realizada pelo IPMC, tem um valor de estabelecimento da força revolucionária canudense, da sua grandeza em meio às dificuldades naturais, e uma grande oportunidade de entregar de volta o que me foi dado em confiança: grandes histórias através de belas imagens”.