Chega ao fim o casamento de 9 meses de Tom Veiga, intérprete do Louro José

Tom Veiga, o intérprete de Louro José, não é mais casado com a empresária Cybelle Hermínio, de 31 anos. A empresária revelou ao jornal carioca Extra que eles estão separados há um mês. Os dois se casaram em janeiro deste ano.

“Estamos separados há um mês já. Existiam questões que não conseguimos alinhar e, infelizmente, foram determinantes para o fim”, limitou-se a dizer, afirmando que não há chance de volta: “Por mim, não”.

Este foi o segundo casamento do ator. Ele foi casado por 14 anos com Alessandra Veiga, com quem tem uma filha. O casamento terminou em 2018 e, no mesmo ano, Tom assumiu o namoro com Cybelle.