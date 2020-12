Chegada de voo vindo de Madri marca retorno da Air Europa a Salvador

Uma das principais companhias aéreas do mundo, a Air Europa retomou suas operações ligando a Bahia à Espanha. A aeronave que fez o primeiro voo deste retorno chegou ao Aeroporto Internacional de Salvador às 20h30 desta terça-feira (15), vindo de Madri. O trecho estava suspenso desde 21 de março, por conta da pandemia de coronavírus.

Logo após o pouso, o avião passou pela tradicional cerimônia de batismo para comemorar a retomada de frequência e os passageiros foram recepcionados com uma festa de boas-vindas com a presença de baianas, placas e música. Em todos os momentos, desde o início da viagem até depois do desembarque, foram seguidas as regras de distanciamento social e demais protocolos de segurança.

Foto: Roque Holanda/Salvador Bahia Airport

A rota Salvador–Madrid será operada pelo Boeing 787 Dreamliner duas vezes por semana, às quartas e sextas, com saída de Salvador sempre às 16h35.

O retorno foi comemorado pelo diretor comercial do Salvador Bahia Airport, Marc Gordien. “Estamos felizes com o retorno dos voos da Air Europa, presente há muitos anos no Aeroporto. A ligação entre Salvador e Madri é muito importante para a Bahia devido à grande comunidade espanhola residente no estado e as conexões comerciais entre esses dois países. Além de passageiros, o voo trará insumos importados para o Brasil e distribuirá as frutas e outros produtos produzidos localmente na Europa”, comentou, em nota divulgada pela assessoria da Air Europa.

Salvador é a segunda cidade a ter o retorno dos voos da Air Europa. Em julho, a companhia voltou a voar a partir de São Paulo. O plano de retomada ainda prevê a retomada em Fortaleza (CE) e Recife (PE), em março de 2021.

“A Bahia faz parte da história da Air Europa no Brasil de uma forma muito especial. Salvador foi a primeira cidade em que operamos no país e temos até hoje uma relação de muito carinho com a capital baiana”, declara Gonzalo Romero, gerente geral da Air Europa no Brasil.

O secretário estadual de Turismo, Fausto Franco, também comentou o retorno dos voos, destacando que a recuperação da malha aérea, que sofreu redução no auge da pandemia de covid-19, é fundamental para que mais turistas conheçam os atrativos da Bahia.

“Ainda estamos longe do ideal, mas a retomada gradual dos voos internacionais permitirá uma volta mais expressiva de turistas estrangeiros circulando pelos nossos principais destinos durante a alta estação”, observou.

Franco acrescentou ainda que a Air Europa é uma empresa que liga a Bahia a um importante mercado emissor europeu (Espanha), não apenas no que diz respeito ao turismo, "mas o país tem importantes ligações comerciais com nosso estado".

Dreamliner

Para operar na rota, a Air Europa traz o Boeing 787-8 Dreamliner, o avião mais eficiente do setor, garantindo ainda mais conforto aos passageiros. O avião permite mais entrada de luz natural, e maiores índices de umidade e oxigênio na cabine, além de menos ruído, o que garante um voo mais tranquilo e uma maior sensação de descanso. Outro diferencial é o entretenimento individual, com telas touch-screen em cada um dos assentos.

“O Dreamliner é um pedido antigo dos passageiros baianos e ficamos felizes em conseguir trazer esse equipamento moderno para rota agora”, explica Romero.

Protocolos

Segundo a Air Europa, durante os voos são seguidos estritos protocolos de segurança definidos com as agências reguladoras nacionais e internacionais. Com um novo app, é possível realizar o check-in online e as malas de mãos podem ser despachadas, gratuitamente, para evitar manuseio de objetos. A bordo, os serviços foram alterados para diminuir o contato com a tripulação e com demais itens, além de ser obrigatório o uso de máscara. A aeronave passa por limpeza com produtos especiais frequentemente e é equipada com o filtro Hepa, que renova o ar da cabine.

O Salvador Bahia Airport também implementou protocolos de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Anvisa e ratificadas pela Anac, a fim de assegurar a proteção de passageiros e funcionários. Entre as ações, está a instalação de uma câmera térmica no embarque para aferir, à distância, a temperatura dos passageiros. Também foi desenvolvido um plano de contingência para atendimento e deslocamento de passageiros com suspeita com covid-19.