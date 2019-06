'Chegamos a 40 jogos e mal estamos no meio do ano', reclama Roger

A estreia do Bahia nesta temporada aconteceu no dia 16 de janeiro, em uma partida que o time acabou empatando contra o CRB dentro de casa. De lá até este domingo (9), o tricolor entrou em campo outras 38 vezes, mais que um Campeonato Brasileiro completo. Tudo isso em menos de cinco meses.

Na entrevista que concedeu após o empate de 0x0 contra o Ceará, Roger Machado comentou que aguarda com um tanto de ansiedade a pausa para a Copa América para que o time consiga descansar um pouco. No último jogo antes da parada, o Bahia visitará o Internacional quarta-feira (12), quando completará exatos 40 jogos em 2019.

“Na quarta-feira chegamos a 40 jogos e mal estamos na metade do ano. Isso é um absurdo. O desgaste é muito grande e a parada vai ser importante para a gente descansar”, declarou Roger.

Apesar de almejar o descanso, Roger afirmou que, se pudesse escolher, não faria essa parada agora, já que o desempenho recente do Bahia tem sido positivo: são sete triunfos nos últimos dez jogos. O time está bem na classificação do Brasileiro (3º colocado, podendo cair no máximo para 6º ao fim da 8ª rodada) e há quase um mês sem saber o que é uma derrota. A última foi contra o Athletico-PR no dia 12 de maio.

Sobre o jogo contra o Ceará na noite de sábado (8), o treinador preferiu valorizar o esforço dos jogadores. Admitiu que o desempenho não foi dos melhores, mas que o Bahia brigou a todo momento e, segundo Roger, isso precisa ser ressaltado.

“O ponto fora de casa é importante. Foi uma partida mediana, mas com resultado importante. Faltou eficiência”, pontuou.

O técnico também avaliou que o Bahia demorou a compreender a proposta de jogo e, por isso, teve dificuldade na hora de sair para o ataque contra o Ceará.

O Bahia ainda não venceu fora de casa neste Brasileiro. São quatro jogos, com dois empates e duas derrotas. Por outro lado, tem 100% de aproveitamento em casa, com triunfos sobre Corinthians, Avaí, Fluminense e Grêmio.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho.