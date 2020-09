'Chegamos com mais perigo', avalia Vico após empate com Juventude

Vico protagonizou a jogada mais bonita do Vitória na noite desta segunda-feira (14), quando o time empatou com o Juventude em 1x1, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Aos 16 minutos do 2º tempo, o atacante recebeu belo lançamento de Marcelinho e não desperdiçou o presente do companheiro. Arrancou, deixou o marcador para trás, invadiu a área e chutou de pé esquerdo na saída do goleiro Marcelo Carné. Bola na rede e marcador igualado.

O quinto gol marcado na temporada faz dele o vice-artilheiro do time, ao lado de Thiago Carleto e Alisson Farias. Léo Ceará, dono de sete tentos, é o artilheiro.

Após a partida, Vico lamentou o fato do Vitória não ter conseguido o primeiro triunfo fora de casa na Série B, mas valorizou o desempenho da equipe rubro-negra diante do Juventude.

"Não é o resultado que a gente esperava. A gente veio em busca da vitória. Fizemos um bom jogo, criamos mais, chegamos com mais perigo. Mas é importante conseguir o empate. Teremos um período longo para treinar, ajustar o que temos para ajustar. Vamos chegar forte nessa Série B", prometeu Vico.

O Vitória terá uma intertemporada de 11 dias até voltar a campo. O próximo jogo só será disputado no dia 26, contra o Oeste, às 16h30, no Barradão. Contra a equipe paulista, o técnico Bruno Pivetti não contará com o meia Gerson Magrão, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.