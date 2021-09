Chesf eleva novamente vazão da hidrelétrica de Sobradinho na Bahia

A Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) informou que vai elevar a vazão da media diária da Hidrelétrica de Sobradinho, em Paulo Afonso, na Bahia a partir da quinta-feira (30). A medida busca gerar mais energia e acontece pela segunda vez em cerca de um mês.

Em circular divulgado ontem, a empresa informa que o escoamento vai passar de 1.300 m³ para 1.600 m³, seguindo determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e em acordo com resolução da Agência Nacional das Águas (ANA) de junho.

Segundo a Chesf, ao longo de outubro e novembro, as defluências de Sobradinho podem atingir 2.500 m³/s, para atender a operação de otimização do Sistema Interligado Nacional (SIN), coordenado pela ONS, e também à necessidade de manutenção do armazenamento do Reservatório de Itaparica em, no mínimo, 30%.

Com o aumento da vazão, o volume do rio deve diminuir. A Chesf destaca que é importante não haver ocupação de áreas ribeirinhas na calha principal do rio nesse momento para evitar acidentes.