Chevrolet amplia o portfólio de carros elétricos

Depois de anunciar que planeja se tornar neutra em carbono em seus produtos e operações globais até 2040, a General Motors começou a revelar novos veículos. O Bolt EV, que começou a ser produzido em 2016, ganhou uma atualização e uma nova opção de carroceria.

A variante crossover, o Bolt EUV, oferece autonomia para 402 quilômetros, enquanto o Bolt EV pode rodar até 416 km. O EUV tem as mesmas especificações do EV: um pacote de bateria de íons de lítio de 65,0 kWh, capacidade de carregamento rápido DC e um cabo com um plugue intercambiável que permite carregar em tomadas 120 e 240 volts. A variação na autonomia acontece por conta do peso maior, já que o EUV é maior e mais pesado.



O Bolt chegou à linha 2022 renovado e com uma opção de carroceria maior O interior também mudou e o painel de instrumentos agora é todo digital Nas duas opções o motor rende 200 cv de potência e 36,7 kgfm de torque (Fotos: GM)

Os dois vêm de fábrica com Chevrolet Safety Assist, que inclui frenagem automática de emergência, alerta de colisão dianteira, assistência de manutenção de faixa com aviso de saída de faixa e detecção de pedestres na frente. Nos Estados Unidos, ambos entrarão em produção no segundo trimestre e chegarão às lojas a partir de junho. No Brasil, a estreia deverá acontecer no final do ano. Atualmente, o Bolt EV é oferecido no mercado brasileiro por R$ 262.100.



A RENOVAÇÃO DO OUTLANDER

Pela primeira vez, desde que passou a fazer parte da Aliança Renault-Nissan, a Mitsubishi apresentou um veículo em sinergia com seus parceiros. A nova geração do Outlander ganhou a mesma plataforma no Nissan X-Trail, ou Rogue, dependendo do mercado.

A motorização e alguns componentes também foram compartilhados. Já o design continua seguindo a filosofia Dynamic Shield da Mitsubishi, composta pela grade frontal mais parruda e conjunto óptico em dois andares. O motor, de origem Nissan, é um 2.5 litros aspirado de quatro cilindros em linha, que entrega 184 cv de potência e 24,9 kgfm de torque.

O sistema de tração integral (oferecido de acordo com a versão) é o Super All-Wheel Control, da Mitsubishi, e a transmissão automática é do tipo CVT. Todas as versões oferecem sete lugares e a chegada ao mercado brasileiro é esperada para o ano que vem.

O Mitsubishi Outlander foi completamente renovado e utiliza uma plataforma da Nissan (Foto: Mitsubishi)

ZONA DE RISCO

Depois do fim de linha para os Ford EcoSport e Ka no Brasil, a lista de modelos que podem deixar de ser produzidos neste ano continua crescendo. Fontes da indústria apontam que Fiat Uno, Toyota Etios e Volkswagen up! deixarão o mercado nacional em breve.

O Etios poderá ser produzido apenas para exportação, para cumprir o acordo com a Argentina, que envia a Hilux e o SW4 para o Brasil. Vamos aguardar os próximos meses, até lá não custa negociar bem a compra de um desses modelos.



ESPORTIVO ELÉTRICO

Depois de ser mostrado - pela própria Audi - completamente camuflado, o e-tron GT foi finalmente apresentado em sua versão de produção. O modelo tem as dimensões de um gran turismo clássico: com distância entre eixos de 2,90 metros, ele mede 4,9 m de comprimento, 1,96 m de largura e somente 1,41 m de altura.

Na configuração quattro, os motores elétricos dianteiros produzem 238 cv e, o traseiro, 435 cv, o conjunto entrega 476 cv de potência e 64,4 kgfm de torque. No RS, os propulsores dianteiros também têm 238 cv, enquanto o traseiro produz 456 cv, a potência conjugada é de 598 cv e o torque máximo é de 84,6 kgfm.

O e-tron GT quattro acelera de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos, enquanto o modelo RS precisa de apenas 3,3 segundos. A expectativa é que chegue ao Brasil em setembro.

A Audi revelou a versão de produção do e-tron GT. O esportivo elétrico deverá chegar em setembro ao Brasil (Foto: Audi)

REAGENDAMENTOS

Enquanto o Salão de Detroit, nos Estados Unidos, cancelou sua edição deste ano por causa da pandemia, a mostra automotiva de Los Angeles remarcou suas datas. Os organizadores do salão californiano apostam que irão conseguir realizar o evento entre 19 e 28 de novembro.