Chevrolet Onix é o carro mais vendido em 2019; veja lista

O Chevrolet Onix foi o carro mais vendido do Brasil em 2019, segundo levantamento da Fenabrave divulgado pelo Estado de S. Paulo. Ao todo, foram emplacadas 241.214 unidades do modelo, mais que o dobro dos 104.331 Ford Ka, que aparece em segundo na lista do período.

É o quinto ano seguido de liderança do Onix. A nova geração do sedã, chamada de Onix Plus, chegou ao Brasil em setembro. A do hatch começou a ser vendida no final de novembro.

A lista dos 50 carros mais vendidos no Brasil em 2019, somando automóveis de passeio e comerciais leves:

1º Chevrolet Onix: 241.214

2º Ford Ka: 104.331

3º Hyundai HB20: 101.590

4º Renault Kwid: 85.117

5º Volkswagen Gol: 81.285

6º Fiat Argo: 79.001

7º Fiat Strada: 76.223

8º Chevrolet Prisma: 73.721

9º Volkswagen Polo: 72.057

10º Jeep Renegade: 68.726

11º Fiat Toro: 65.566

12º Jeep Compass: 60.362

13º Hyundai Creta: 57.460

14º Toyota Corolla: 56.727

15º Nissan Kicks: 56.062

16º Fiat Mobi: 53.444

17º Ford Ka Sedan: 51.260

18º Rrenault Sandero: 50.303

19º Honda HR-V: 49.488

20º Volkswagen Virtus: 46.876

21º Volkswagen Saveiro: 42.270

22º Toyota Hilux: 40.419

23º Volkswagen Fox/CrossFox: 38.487

24º Toyota Yaris: 37.686

25º Volkswagen T-Cross: 37.081

26º Hyundai HB20S: 34.893

27º Ford EcoSport: 34.206

28º Chevrolet S10: 32.161

29º Volkswagen Voyage: 32.055

30º Toyota Yaris Sedan: 29.759

31º Renault Captur: 28.660

32º Chevrolet Spin: 28.361

33º Honda Civic: 27.318

34º Renault Logan: 27.003

35º Chevrolet Onix Plus: 26.852

36º Renault Duster: 26.090

37º Honda Fit: 24.457

38º FIat Cronos: 24.080

39º Ford Ranger: 22.218

40º Nissan Versa: 21.779

41º Fiat Uno: 19.928

42º Toyota Etios: 18.963

43º Volkswagen Amarok: 18.911

44º Chevrolet Cruze Sedan: 17.829

45º Fiat Fiorino: 17.342

46º Citroën C4 Cactus: 16.438

47º Chevrolet Tracker: 16.333

48º Fiat Siena: 16.188

49º Honda City: 14.578

50º Toyota Hilux SW4: 13.523

Entre as montadoras, a GM aparece na ponta, com a Volkswagen em segundo e a Fit em terceiro. Veja a ordem da participação de mercado das marcas em 2019, considerando a soma das vendas de automóveis e comerciais leves:

1º – GM, 475.684 (17,89%)

2º – Volkswagen, 414.481 (15,59%)

3º – Fiat, 366.135 (13,77%)

4º – Renault, 239.227 (9%)

5º – Ford, 218.527 (8,22%)

6º – Toyota, 215.681 (8,11%)

7º – Hyundai, 207.656 (7,81%)

8º – Jeep, 129.463 (4,87%)

9º – Honda, 129.118 (4,86%)

10º – Nissan, 96.083 (3,61%)