Chico Buarque é vacinado contra a covid-19 no Rio de Janeiro

Mais um dos "imortais" da cultura brasileira foi vacinado nesta quarta-feira (10). O cantor, compositor e escritor Chico Buarque recebeu a primeira dose do imunizante contra a covid-19 no Planetário do Rio, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ele divulgou o momento em suas redes sociais, pedindo para que as pessoas se vacinassem e deu um "viva!" ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A Prefeitura do Rio começou hoje a vacinar idosos de 76 anos. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, foram 19 mil vacinas aplicadas nesta quarta na capital, o que significa quase o dobro do esperado para o dia.

Confira abaixo a publicação de Chico.