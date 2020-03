China: país tem 6 novas mortes por coronavírus e 67 novos casos

A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta quarta-feira (25), que o país asiático registrou 57 novos casos de coronavírus, sem transmissão local, e seis novas mortes. Com isso, o total de pessoas infectadas pela doença na China continental chegou a 81.285 e o número de óbitos subiu para 3 287.



Em comunicado, o órgão chinês afirmou, também, que há 159 casos suspeitos na China e que 74.051 pessoas já foram curadas. O documento informou, ainda, que há 30 casos da doença confirmados em Macau, 235 em Taiwan, com duas mortes, e 410 em Hong Kong, com quatro óbitos.

