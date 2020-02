China volta atrás e diz que médico que alertou sobre o coronavírus está vivo

Depois que o jornal estatal chinês Global Times divulgou, nesta quinta-feira (06), a notícia de que o médico que alertou sobre o novo coronavírus havia morrido, a mídia chinesa voltou atrás e passou a divulgar que ele está internado e em estado grave.

O People's Daily, diário do Comitê Central do Partido Comunista, publicou no Twitter que a morte do oftalmologista Li Wenliang, de 34 anos, tinha provocado "sofrimento nacional". Outros meios de comunicação chineses e internacionais divulgaram a suposta morte do médico, até a Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou tristeza em sua conta do Twitter pelo possível fato, mas apagou a publicação.

We deeply mourn the death of #Wuhan doctor Li wenliang, who unfortunately got infected with novel #Coronavirus while battling with the epidemic. After all-effort rescue, Li passed away on 2:58 am, Feb. 7. pic.twitter.com/mbYA3wB4pn — People's Daily, China (@PDChina) February 6, 2020

Depois, o Global Times publicou, com base em relatório do Hospital Central de Wuhan, no epicentro do vírus, onde Li trabalhava e estava internado, que o médico havia tido uma parada cardíaca por volta das 21h30 do horário local (10h30 do horário de Brasília) e, por conta disso, foi submetido a procedimentos de ressuscitação e se encontra em estado crítico.

Chinese doctor #LiWenliang, one of the eight "whistleblowers" who tried to warn other medics of the coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, died from #coronavirus at 2:58 am Friday, the hospital where he received treatment announced. https://t.co/eCrNha7Nn1 pic.twitter.com/WYwDxZFBej — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

No Sina Weibo, rede equivalente ao Twitter, na China, as notícias da morte de Li provocaram uma onda enorme de reação popular. O médico foi tratado como se fosse um 'herói nacional', depois de publicar a história narrando como tentou alertar os outros médicos, se tornou alvo da polícia, que pensava que ele estaria espalhando "informações falsas", e terminou sendo infectado pelo novo coronavírus.