Chinesa faz vídeo tentando comer polvo vivo e é atacada pelo animal

Uma chinesa foi atacada por um polvo quando tentava comer o animal vivo e transmitia a cena em uma rede social. A imagem viralizou na internet desde a segunda-feira (6).

Identificada como "seaside girl Little Seven", ela fez a transmissão no app Kuaishou, que é muito popular no país para compartilhamento de fotos e vídeos, também ao vivo.

Assista

Nas imagens, é possível ver que o polvo prende as ventosas no rosto da jovem, que grita. Ela tira o animal e mostra as marcas de ferimento no rosto.

Parece que o tema não é incomum na China, já que recentemente outros vloggers chineses gravaram vídeos comendo polvo vivos.