Christian Cravo registra imagem dos dois últimos rinocerontes-brancos na África

(Christian Cravo/Acervo pessoal)

Fotógrafo Christian Cravo registra os rinocerantes no Quênia

O fotógrafo Christian Cravo está na África registrando imagens para um segundo livro que pode render também uma nova exposição. Desta vez, o artista foi até o Condado de Laikipia, no Quênia Central, em busca dos dois últimos rinocerontes-brancos do norte que vivem protegidos pelo projeto Ol Pejeta Conservancy, um centro de conservação de animais selvagens de 360 km². De lá, Cravo enviou, com exclusividade para a coluna, a imagem do momento em que registrou os dois animais em extinção. A fotografia veio acompanhada de um lamento do artista: “infelizmente são duas fêmeas!”. Em tempo, Sudan, o último macho da raça, morreu aos 45 anos, em 2018. Lamentavelmente, sua morte anuncia o fim desta espécie.

(Divulgação)

Christian Cravo está realizando nova expedição à África para novo trabalho

Expedições

As imagens captadas pelo artista estarão na obra No Reino Deste Mundo, que deve ser lançado no primeiro semestre de 2022. O último trabalho de Cravo que teve o continente africano como temática levou seis anos para ser concluído (de 2010 a 2016) e rendeu o livro e a exposição Luz e Sombra que apresentavam uma África monumental, construída a partir de fragmentos de animais e paisagens registradas por suas potentes câmeras em sete países africanos: Namíbia, Zâmbia, Botsuana, Quênia, Tanzânia, Congo e Uganda. Para este novo trabalho, que começou em 2016, o artista vem realizando novas expedições às terras africanas e reunindo preciosíssimas imagens.

Busca ativa

A Natura já confirmou a data das inscrições para a edição 2021 do Edital Natura Musical: será entre os dias 8 e 28 de setembro. A plataforma terá seleções específicas para a região Amazônia e para os estados da Bahia, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Sul. Desde seu lançamento em 2005, o programa investiu cerca de R$ 174,5 milhões no patrocínio de mais de 518 projetos.

(Divulgação)

Tenor Jorge Durian se apresenta no Amado

Música erudita

O cantor lírico brasileiro Jorge Durian, considerado um dos maiores tenores do Brasil, vai se apresentar no restaurante Amado, no próximo dia 29, às 20h. Respeitado no Brasil e no exterior, Durian foi o intérprete do tema de abertura da novela Esperança (Rede Globo), em 2002, e criador da obra A ópera de Jobim que lhe rendeu reconhecimento internacional, além de ter um importante trabalho social com o projeto Ópera na Escola que em 2019 chegou a mais de 68 mil crianças pelo Brasil. As reservas para a apresentação já estão sendo feitas pelo telefone 71 99231 4660.

(Foto:Lailson Santos/Divulgação)

Baiana Monica Burgos celebra suceso da Avatim

Noite perfumada

A Avatim inaugura no próximo dia 31 de agosto sua loja-conceito no Salvador Shopping. Duas vezes mais amplo que a unidade anterior, o espaço reflete a transformação que a marca vem promovendo em sua identidade visual desde 2018. A escolha da capital baiana para receber a nova loja é emblemática. Foi aqui que a história da empresa de cosméticos e perfumaria, cuja fábrica é em Ilhéus, conquistou seu primeiro grande mercado. Atualmente com 180 lojas em 26 capitais e interior do Brasil, além de uma rede com mais de 3 mil revendedores e distribuidores, a marca criada por Mónica Burgos é um case de sucesso,



(Divulgação)

André e Pepe Faro reabrem adega do Almacen Pepe no Horto

Pão & vinho

André e Pepe Faro reabriram a adega da loja Almacen Pepe do Horto Florestal. O espaço, que funciona também com mesinhas para degustação, reabre ao público com mais de 1.500 rótulos internacionais e nacionais dos melhores vinhos e destilados. De acordo com os Faro, a adega conta agora com uma estrutura mais ampla e todo o conforto para os clientes.

(Foto: GB Souza/Divulgação)

Os irmãos Luciano, Tatiana e Roberta Mandelli comandam a Tidelli

Made in Bahia

Marca que tem toda sua produção concentrada na Bahia, a Tidelli vai participar da edição especial do Salão de Móveis de Milão, na Itália, que acontece entre os dias 5 e 10 de setembro. No evento, que reúne os mais importantes criadores de design de mobiliário do mundo, os irmãos Roberta, Tatiana e Luciano Mandelli apresentarão a nova coleção global, batizada de Latina, que traz uma colab criativa dos designers internacionais César Giraldo e Sami Hayek.

Aplauso

Os passageiros que passaram ontem pelo aeroporto de Salvador ganharam livros para levar na viagem. A inciativa foi uma parceria entre o Grupo Projetos de Leitura e a VINCI Airports, empresa que administra o terminal aéreo. Batizado de Viajando na Leitura, o projeto distribuiu mais de mil livros infanto-juvenis.

Vaia

Para a postura dos gestores públicos que ora anunciam liberação de tudo ora recuam. Esse vai e vem de informações desencontradas, somadas a falta de uma campanha nacional de esclarecimento à população sobre a pandemia, é desnecessário e confunde ainda mais as pessoas.