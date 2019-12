Christianne Peleteiro abrirá loja de 400m² no Caminho das Árvores

A empresária Christianne Bezerra de Menezes Peleteiro, que comanda a loja de móveis Novo Projeto, em Salvador, vai abrir mais uma empresa. Anteontem à tarde, ela fechou contrato para ser a primeira franqueada da Todeschini no Nordeste. A nova operação começará a funcionar em janeiro, em um showroom de 400 m², na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores.

Christianne Bezerra de Menezes Peleteiro - Foto: Divulgação

“Estamos muito felizes em enfrentar mais este desafio, especialmente por poder transformar os sonhos dos nossos clientes e parceiros em realidade, entregando produtos de altíssima qualidade com serviço de excelência”, nos disse Christianne. O projeto será assinado pelo escritório Vasquez Arquitetos e a expectativa da empresária é que o estabelecimento gere 30 empregos diretos.

Confraternização

Maria Helena Mendonça, esposa de Félix Mendonça, reuniu amigas, anteontem, para um happy hour em sua casa, no Pedra da Marca. O encontro serviu para festejar o seu aniversário, que foi no último dia 5, e também para confraternizar as conquistas de 2019.



Carnaval terá primeiro Trio Contêiner

A dupla que levou pela primeira vez a energia solar para alimentar o som e a iluminação do trio elétrico, no Carnaval de 2017, vai inovar mais uma vez na folia do ano que vem. Dessa vez, a novidade da dupla Juan e Ravena será o Trio Contêiner.

"O trio utiliza o mesmo conceito de transporte de contêineres, seguindo uma das diretrizes da Organização das Nações Unidas (ONU) de consumo e produção responsáveis. Dessa forma, vamos fazer mais um Carnaval alegre, festejando com o público nas ruas, e também ambientalmente e socialmente responsável. Temos que aproveitar a maior festa do mundo para mandar um recado sobre sustentabilidade”, nos disse Juan, que é arquiteto por formação. O trio, no estilo “pranchão” (mais baixo e perto do público), foi feito a partir da reutilização de um contêiner marítimo de 12 metros. Juan e Ravena cantam e tocam desde o axé music até música internacional, com arranjos próprios e canções autorais.

Novo visual

A conhecida pousada do Baiano, na praia do Espelho, será totalmente reformada pelo arquiteto Marlon Gama, que já assinou outras pousadas como Refúgio da Villa, em Praia do Forte, e Minha Louca Paixão, em Morro de São Paulo.

A inauguração, com novo conceito pousada/spa, com tratamentos holísticos, está prevista para o segundo semestre do ano que vem. Ainda assim, a pousada funcionará normalmente até março, para não deixar na mão seus habitués.

Foto: Divulgação





Sessão de autógrafos

As irmãs Consuelo e Alessandra Blocker, filhas de Costanza Pascolato, foram homenageadas pelas suas seguidoras nas redes sociais com um evento especial – e lotado -, anteontem, no restaurante Veleiro, no Yacht Clube da Bahia. Por lá, com coquetel e bate papo, Consuelo e Alessandra aproveitaram a ocasião para uma sessão de autógrafos do livro “O Fio da Trama”, que as duas acabaram de lançar com enorme sucesso por todo o país.

Foto: Divulgação

Chuva de arroz

Bruna Barreto, filha de Rita e Valfredo Barreto, e Filipe Gomez, herdeiro de Raquel e Eduardo Gomez, se casaram ontem, na Igreja da Vitória. Logo após a cerimônia, eles receberam para festa no Solar Cunha Guedes, com buffet de Emily Kreychette e decoração de Ferreira Júnior.



Expô

A sensibilidade presente nos trabalhos do artista plástico Menote Cordeiro poderá ser conferida durante uma pequena exposição, entre os dias 4 e 6 de dezembro. A mostra estará disponível das 15h às 19h, na Pena Cal Galeria de Arte, na Alameda das Espatódeas.





Liderança

A capital baiana é o destino mais procurado pelo Voopter para o Réveillon deste ano. O levantamento feito pelo aplicativo também exibe Porto Seguro (BA) entre as cidades mais buscadas.