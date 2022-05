Chuva de meteoros: saiba como observar fenômeno na madrugada de terça

Uma chuva de meteoros poderá ser observada em diversas regiões do Brasil, incluindo a Bahia, na madrugada desta terça-feira (31). A tempestade acontece entre 0h e 2h, no horário de Brasília, de acordo com especialistas.

Esta é a primeira vez em quase 200 anos que um fenômeno desta magnitude poderá ser visto na Terra. A última tempestade nesse nível ocorreu em 1833. O fenômeno "Tau-Herculídeas" será melhor visto dos Estados Unidos e a América Central, com expectativa máxima de até 100 mil meteoros visíveis.

Apesar disso, no Brasil o fenômeno poderá ser visto em todas as regiões, com destaque para o Norte do país.

O país está dividido em quatro áreas de visibilidade, segundo especialista consultado pelo g1, Marcelo Domingues, integrante de Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon).

Primeira faixa (cerca de 57 mil meteoros): Acre, Roraima e oeste e centro do Amazonas;

Segunda faixa (cerca de 42 mil meteoros): Rondônia, leste do Amazonas, Amapá, oeste do Mato Grosso e grande parte do Pará;

Terceira faixa (cerca de 25 mil meteoros): leste do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, oeste da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Paraná;

Quarta faixa (cerca de 9 mil meteoros): Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e grande parte de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

Marcelo Domingues diz que a diferença de visibilidade não interfere na beleza do fenômeno.

Os melhores horários para ver o fenômeno estão divididos em "janelas". A primeira deve ocorrer por volta da 0h11 da terça-feira, e deve durar em torno de 15 minutos.

A segunda janela, mais intensa, segundo o especialista acontece próximo às 2h05 da madrugada. A duração pode variar entre 20 e 30 minutos. A previsão pode variar de horários.

A tempestade pode ser vista a olho nu, e é melhor vista em um local com baixa iluminação, longe das luzes mais fortes da cidade, e em ambientes abertos.