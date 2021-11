Chuva desabriga pelo menos 28 famílias em Maragojipe

A prefeitura de Maragojipe, no recôncavo baiano, divulgou neste domingo (7) um comunicado para anunciar que disponibilizou uma pensão no bairro Enseada para abrigar as famílias atingidas pelas chuvas na cidade.

Muitos moradores tiveram as casas inundadas ou alagadas, e muitos perderam tudo que tinham. Segundo a gestão municipal, equipes da Defesa Civil e Assistência Social estão realizando uma triagem nas residências para apurar os danos causados pela chuva. As informações iniciais são de que o dilúvio deste sábado (6) atingiu pelo menos 28 famílias, somente na área urbana.

Apesar dos danos materiais, não há registro de mortos ou feridos por conta da chuva.

Foto: Divulgação