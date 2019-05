Chuva e fortes ventos com até 40 km/h atingem Salvador nesta sexta (10)

Salvador amanheceu nesta sexta-feira (10) com chuva forte e ventos com velocidade média de 40km/h. Nas últimas horas a região do Centro foi a que registrou maior volume de chuva (7,5mm) seguida por Federação (5,1mm) e Cosme de Farias (5,0 mm).



"A tendência é que devemos ter o clima chuvoso até sábado ao menos com maior intensidade", explica Sóstenes Macedo, diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal).



Não há registro de feridos nem de ocorrências graves. A Codesal permanece de plantão 24 horas, atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.