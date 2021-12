Chuva forte faz peixes invadirem a pista do aeroporto de Ilhéus

A chuva provocou a interdição do Aeroporto de Ilhéus, no Sul da Bahia, na manhã deste sábado (25), devido a uma situação inusitada: um peixe encontrado na via. A prefeitura da cidade confirmou o caso.

Ilhéus está em situação de Alerta Vermelho, de acordo com a Defesa Civil do município. A previsão é de chover até 105 mm neste domingo, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Ainda neste sábado, o governador Rui Costa determinou que fosse instalada uma base de apoio no município, para otimizar a ajuda às cidades que recebem as fortes chuvas no Sul, Sudoeste e Extremo Sul da Bahia.

"Temos 19 cidades com várias comunidades debaixo d'água. Por isso, nós estamos mobilizando todas as nossas forças para montarmos uma base de apoio em Ilhéus para toda a região", disse Rui.

Segundo o governador, no primeiro momento, o esforço é para retirar as pessoas de áreas de riscos, e prestar assistência inicial, reestabelecendo água e energia nos locais e tentando fazer ligação em estradas provisórias.

Na manhã de hoje, o gabinete de crise composto pelo secretariado municipal, Corpo de Bombeiros, Marinha e Polícia Militar se reuniram para buscar providências em relação aos transtornos causados pelas fortes chuvas que atingem Ilhéus e região.

De acordo com o prefeito local, Mario Alexandre, está sendo feito um mapeamento das áreas afetadas. A secretaria de Promoção Social do município também está recebendo doações que serão destinadas às famílias desabrigadas. Cinco escolas municipais também foram destinas ao acolhimento de famílias da áreas afetadas.