Chuva forte interrompe abastecimento de água em distritos baianos

As chuvas que atingiram dois distritos de Nova Itarana e um do município de Brejões causaram danos no sistema de fornecimento de água da região. A Embasa informou que, para possibilitar manutenção emergencial em adutora de água tratada do sistema de abastecimento Paraguaçu-Milagres, o fornecimento teve que ser interrompido temporariamente.

Os distritos atingidos foram o de Serra do Cem e Ponto Xique, em Nova Itarana, e Serrana, em Brejões.

O serviço está previsto para ser concluído na noite desta terça-feira (27), quando será iniciada a retomada gradativa do abastecimento, com expectativa de plena regularização nas 48 horas seguintes.

Até que a situação seja completamente normalizada, a Embasa recomenda o uso econômico da água disponível nos reservatórios domiciliares.