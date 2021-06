Chuva provoca alagamentos e deixa trânsito lento em Salvador

O tempo fechou em Salvador, e a previsão é de que a chuva permaneça na cidade pelos próximos dias. Na manhã desta quarta-feira (2), quem precisou sair de casa teve que levar sombrinha ou guarda-chuva para não se molhar e enfrentou pontos de alagamento em alguns trechos. A região do Shopping da Bahia está congestionada, e a previsão é de chuva o dia inteiro.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), as regiões mais castigadas nas últimas 24 horas foram a Saramandaia (55,2 mm), Caminho das Árvores (51,8 mm), Retiro (48,2 mm), Stiep (42,3 mm) e Federação (37,1 mm).

Já os locais onde mais choveu durante a madrugada foram Retiro (26,6 mm), Federação (26 mm), Saramandaia (22,8 mm), Bom Juá (18,8 mm) e Cabula (17,3 mm).

Pedestres tentam se proteger na Av. Nilo Peçanha (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

O bairro da Calçada não apareceu na lista dos mais chuvosos, mas a chuva provocou alagamentos na região. Na Avenida Nilo Peçanha a água atingiu o nível da calçada e os pedestres precisam fazer acrobacias para não se molharem, é um olho no caminho e outro na pista, porque os carros provocam cachoeiras quando passam.

O motorista por aplicativo José Carlos Anunciação, 46 anos, contou que pensou duas vezes antes de sair de casa. “Com chuva o trânsito fica congestionado, mas é também quanto recebemos mais chamadas. Além disso, a gente precisa evitar trechos de alagamento. Vou observar como o dia vai se comportar e dependendo da situação eu volto para casa”, disse.

A Transalvador informou que o trânsito está lento na Avenida Luís Viana Filho (Paralela) para quem segue no sentido Centro. E também na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô) para o motorista que está seguindo em direção à região do Shopping da Bahia.

Durante a madrugada, as equipes do órgão registraram um acidente no Viaduto Nelson Dahia, na saída da Avenida Paralela, envolvendo um carro e um motociclista. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida. O estado de saúde não foi divulgado.

População precisou pegar as sombrinhas de novo (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

Mau tempo

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o tempo permaneça encoberto e com chuva durante a tarde, e nublado com chuva à noite. A temperatura não vai passar dos 27ºC.

No feriado o céu terá muitas nuvens e chuva isolada, e a noite será nublada e com chuva.

Já na sexta-feira (4), a possibilidade é de muitas nuvens com chuva isolada. No sábado (5), o tempo deve melhorar e haverá poucas nuvens, mas no domingo a chuva deve voltar, mas de maneira isolada. A umidade vai permanecer acima dos 60% durante todos esses dias.