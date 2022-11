Chuvas desta sexta-feira causam quatro deslizamentos de terra em Salvador

As chuvas desta sexta-feira (25) causaram quatro deslizamentos de terra em Salvador, segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal). Ao longo do dia, o órgão foi acionado para o atendimento de outras 25 ocorrências.

Um dos deslizamentos aconteceu na região de Ilhas/Subúrbio, região que também registrou uma ameaça de desabamento e uma orientação técnica. O outro deslizamento acorreu na Cidade Baixa, bairro que também teve uma ameaça de desabamento.

A região do Cabula/Tancredo Neves também registou um deslizamento de terra, além de seis ameaças de desabamento, uma ameaça de desabamento de muro e uma ameaça de deslizamento. O último deslizamento de terra foi registrado em Pau da Lima, que também teve uma infiltração e uma ameaça de desabamento.

No total, a Codesal registrou três ameaças de desabamento de muro, cinco ameaças de deslizamento, duas ameaças de queda de árvores, duas avaliações de imóveis alagados, um registro de infiltração, dez ameaças de desabamento, quatro deslizamentos de terra e duas orientações técnicas.

Entre as ocorrências, foi registrado desabamento de parte de casarão em ruína na Rua da Poeira, esquina da Rua do Vintém, Saúde. A Codesal realizou vistoria no imóvel de dois pavimentos, que desabou devido a falta de manutenção, a exemplo do telhado destruído, infiltração generalizada e a estrutura das paredes comprometida. O desabamento afetou a parede de outro casarão vizinho. A inspeção também constatou que o desabamento aconteceu devido a uma árvore que floresceu em uma das paredes e abalou a estrutura do imóvel, devido a ação dos ventos. A via foi interditada.

Os maiores acumulados de chuvas em 24h (dados atualizados às 18h47.) foram registrados na Ilha de Maré (19,6 mm), Ilha dos Frades (16,6 mm), Praia Grande (11,8 mm), Rio Sena (9,7 mm), Mirante de Periperi (8,8 mm), Itacaranha (8,2 mm), São Tomé de Paripe (6,4 mm), Plataforma (6,0 mm), Liberdade - Vila Sabiá (5,6 mm) e São Marcos (5,6 mm).

Previsão do tempo

De acordo com a Codesal, a atuação de uma frente fria, vinda da região Sul do Brasil, associada a um corredor de umidade, configura um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que provocará chuvas significativas até a próxima quinta-feira (1°).

A previsão para este sábado (26) é de céu nublado com chances de até 90% de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. A Codesal informou que também há risco para alagamentos e deslizamento de terra. As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site da Codesal.