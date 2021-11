Chuvas fortes atingem Salvador na madrugada; previsão é de frente fria até terça

A madrugada e o início da manhã deste domingo (14) em Salvador foram de fortes chuvas seguidas de rajadas de vento. Segundo o boletim meteorológico da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a condição foi devido à atuação de uma frente fria.

Em um período de seis horas (até 7h da manhã), os maiores acumulados de chuvas foram contabilizados na Chapada do Rio Vermelho (59,8mm), Brotas (54,8mm), Pituba - Parque da Cidade (52,4m), Engenho Velho de Brotas (46mm), Ondina (41,6mm) e Saramandaia (41,2mm).

Ainda segundo a Codesal, a previsão para o domingo é de céu nublado com chances de até 90% de chuvas fracas a moderadas. O órgão afirma que não está descartada a possibilidade de eventos significativos, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Há previsão de céu nublado com chances de até 90% de chuvas moderadas, acompanhadas por rajadas de vento no feriado desta segunda-feira, (15). Não se descarta a possibilidade de eventos significativos. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

A Codesal informou, ainda, que o sistema deve permanecer em atuação até terça-feira (16) com possibilidade de melhora no período da tarde. As informações são do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Em caso de ocorrências resultantes das chuvas, a população deve acionar a Codesal pelo telefone gratuito 199. O órgão permanecendo de plantão 24 horas.