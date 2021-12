Chuvas na Bahia afetam 70 mil pessoas, deixam cinco mortos e 6 mil desabrigados

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) fez um levantamento junto aos municípios impactados com as fortes chuvas que aconteceram no Extremo Sul da Bahia nesta semana. Segundo a pasta, até esse domingo (12), cinco pessoas morreram por causa do temporal e outras 175 estão feridas. Há também o registro de 3.744 pessoas desabrigadas e outras 6.472 desalojadas. No total, 69.198 pessoas foram diretamente impactadas pelo fenômeno climático.

A reportagem perguntou a Sudec informações sobre as cinco mortes consideradas, mas ainda não obteve retorno. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, foi uma zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que causou o temporal.

“A ZCAS tem como característica a persistência de nuvens que ficam, praticamente estacionadas, provocando muita chuva sobre as mesmas áreas por, pelo menos, 4 dias consecutivos”, disse a pasta. Neste domingo, a previsão para a região ainda é de chuva fraca. Não há previsão de chuvas intensas até a próxima terça-feira (14).

#Bahia: Sem previsão de chuvas intensas até a próxima terça-feira (14) no sul da BA e no Vale do Jequitinhonha (MG). Neste domingo (11) a previsão é chuva fraca, mas o @inmet_ está sob atenção nestas áreas, especialmente para suporte às equipes do @govbr que trabalham na região. pic.twitter.com/7WQyfG4D78 — INMET (@inmet_) December 12, 2021

Tanto o governador Rui Costa como o presidente Jair Bolsonaro sobrevoaram e visitaram, na manhã deste domingo, as áreas atingidas pelas chuvas. Rui estava acompanhado também do senador Jaques Wagner e do secretário de Infraestrutura do Estado, Marcus Cavalcanti. O roteiro do governador incluiu os municípios de Jucuruçu, Itamaraju, Medeiros Neto, Teixeira de Freitas e Prado.

Segundo a Secretaria da Comunicação do Estado, o objetivo da visita era fazer um diagnóstico dos prejuízos causados pelos temporais e traçar um plano de apoio à reconstrução das cidades. Já o presidente Jair Bolsonaro estava com os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da Cidadania, João Roma e da Saúde, Marcelo Queiroga. O governo autorizou que tropas do Exército Brasileiro atuem no resgate e na realocação de pessoas desabrigadas. Equipes da Defesa Civil federal também estão nas regiões afetadas.

Visita do governador

Em sua visita, Rui conversou com prefeitos, moradores e anunciou medidas para além das ações emergenciais em andamento. Seus primeiros sobrevoos foram no distrito de Nova Alegria, que pertence a Itamaraju, e sobre a sede de Jucuruçu. Logo após, Rui seguiu para Medeiros Neto onde, além de sobrevoar, caminhou pelas ruas da cidade para avaliar a situação.

“Vamos, a partir de agora, progressivamente, com a redução da água, iniciar a recuperação das cidades e a reconstrução de muitas casas para quem perdeu suas residências. Vamos atuar para minimizar os danos causados. Amanhã [segunda], vamos fazer uma grande reunião com órgãos e secretarias estaduais para deliberar novas ações”, explicou o governador quando já visitava o Posto de Comando Estadual da força-tarefa, em Itamaraju.

Rui também fez questão de registrar o agradecimento a todos que estão envolvidos no trabalho de socorro aos municípios. “Quero agradecer a todos os agentes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Militar e, especialmente, aos voluntários, muitos deles, inclusive, que não são servidores públicos. Há um sentimento forte de apoio e solidariedade e a população de toda a Bahia também tem ajudado muito fazendo doações”, completou.

Além do apoio para recuperação e reconstrução das cidades, o governador afirmou que deve anunciar, nos próximos dias, a abertura de linha de crédito para apoiar a recuperação de comerciantes dos municípios atingidos. “Vamos conversar com a Secretaria da Fazenda e ver qual o apoio que podemos dar para o comércio. Vou me reunir também com a Desenbahia para avaliar uma linha de crédito para essas cidades onde os comerciantes perderam tudo, para que eles possam recomeçar”.

Após deixar o Posto de Comando em Itamaraju, Rui seguiu para um sobrevoo ao município de Prado, também atingido pelas chuvas, onde encerrou as visitas.

Recuperação de estradas

Ao lado do governador durante toda a manhã, o secretário Marcus Cavalcanti fez um balanço das ações que já foram e estão sendo executadas pela Seinfra para liberar estradas, pontes e acessos que foram danificados pelas enchentes.

“Nossas equipes já estão trabalhando desde o início do período de chuvas. Dos três pontos de interrupção na estrada que liga a BR 101 a Jucuruçu, nós já liberamos dois, e o terceiro deve ser liberado até o início da noite deste domingo [12]. No município de Prado, também já estamos trabalhando para recuperar o acesso da ponte, com o aterro que cedeu, e lá também a previsão é concluirmos ainda neste domingo [12]”.

“Logo depois, começamos o trabalho para recuperar as três interrupções que temos na estrada entre Itamaraju e Prado. A estrada entre Alcobaça e Teixeira de Freitas já liberamos o tráfego e vamos também, junto com o governador, definir outras formas de apoio na recuperação de infraestrutura desses municípios”, detalhou Cavalcanti.