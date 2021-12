Chuvas na Bahia: Rui Costa determina instalação de base de apoio em Ilhéus

Para otimizar a ajuda às cidades que recebem as fortes chuvas no Sul, Sudoeste e Extremo Sul da Bahia, será instalada uma base de apoio no município de Ilhéus. A determinação é do governador Rui Costa, na manhã deste sábado (25).

"Temos 19 cidades com várias comunidades debaixo d'água. Por isso, nós estamos mobilizando todas as nossas forças para montarmos uma base de apoio em Ilhéus para toda a região", diz Rui. Estiveram na reunião secretários, Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros.

No primeiro momento, o esforço é para retirar as pessoas de áreas de riscos, e prestar assistência inicial, reestabelecendo água e energia nos locais e tentando fazer ligação em estradas provisórias, de acordo com o governador.

Rui Costa manteve contatos com prefeitos e pediu apoio a governadores de outros estados, a exemplo de Flavio Dino, do Maranhão.

Por telefone, o governador falou com o ministro da Cidadania, João Roma, que disponibilizou a estrutura do Governo Federal. O ministro e o governador voltam a se reunir, virtualmente, ao meio-dia deste sábado. Secretários estaduais e ministros devem participar da reunião com Rui Costa.

Veja vídeo: