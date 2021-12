Chuvas: trechos da BR-101 são interditados na Bahia

As fortes chuvas que caem no Extremo-Sul da Bahia continuam causando estragos. Dois trechos da BR-101 precisaram ser interditados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um dos trechos fica no km 820, na altura da cidade de Itamaraju, umas das mais atingidas pelas chuvas nos últimos dias. De acordo com a PRF, a interdição é parcial, no sentido decrescente. Um barranco deslizou e invadir a pista, na noite dessa quinta-feira (10). Uma equipe da PRF está monitorando a área.

Em Eunápolis, o Rio Peixe subiu bastante e invadiu a pista, também bloqueando a 101, mas no trecho perto de Itabela, na manhã desta sexta-feira (10). De acordo com a PRF, há risco da ponte desabar devido à força da água.

Situação de emergência

O governador Rui Costa assinou, nesta quinta-feira (9), o decreto de Situação de Emergência em 24 municípios afetados pelas fortes chuvas que atingem diferentes regiões da Bahia. De acordo com o texto, todos os órgãos estaduais devem se mobilizar, no âmbito de suas competências, para apoiar as ações de socorro às cidades.

O decreto tem validade de 90 dias e será publicado na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial do Estado.

A medida vale para as seguintes cidades: Anagé, Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Camacã, Canavieiras, Encruzilhada, Eunápolis, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mundo Novo, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda.