Cia Baiana de Patifaria transforma sua sede na Barra no teatro virtual Casarão 15

Sede da Cia Baiana de Patifaria será aberta ao público

Após 21 anos funcionando exclusivamente como sede da Cia Baiana de Patifaria, o Casarão 15, localizado na esquina entre as ruas Marques de Leão e Professor Lemos Brito, na Barra, será aberto à cidade. A companhia de teatro do ator e produtor Lelo Filho acaba de transformar sua casa no mais novo espaço cultural da cidade que passa a funcionar como um teatro virtual, de onde artistas ou qualquer profissional de outro segmento poderão realizar seus projetos e transmiti-los por fibra ótica via internet para todo o mundo. O espaço, que passa a chamar Casarão 15 Digital é também uma espécie de museu artístico com todo acervo de mais de 34 anos da Cia Baiana de Patifaria.

Ao vivo

De acordo com Lelo Filho, da Cia Baiana de Patifaria, após uma transformação, a sala de ensaio da trupe se abre para quem desejar transmitir um espetáculo, uma live, dar uma aula ou palestra via internet. “Estamos equipados com luz e som digitais, além de telas de cinema e chroma-key. E tudo atendendo aos protocolos de segurança”, explica. As reservas de pautas podem ser feitas pelas redes sociais da companhia ou pelo email ciadepatifaria@terra.com.br. No próximo sábado, às 19h, o Casarão 15 Digital transmitirá um registro histórico da última sessão do espetáculo As Noviças Rebeldes com a participação do cantor Edson Cordeiro, gravado ao vivo em meados dos anos 1990, no Teatro Castro Alves. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

Jogadora baiana Formiga está nas Olipíadas de Tokio, no Japão

Em primeira mão

Anunciado em primeira mão pela coluna em dezembro de 2020, o documentário que vai contar a história da jogadora Formiga da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que será dirigido pela cineasta Thaís Amordivino, será uma coprodução entre a produtora baiana Janela do Mundo e a plataforma de streaming mundial HBO Max. O filme ainda não tem previsão de estreia.

A alemã Friederike Möschel vai dirigir o Goethe Institut

Sob nova direção

A alemã Friederike Möschel chega a Bahia nesta sexta-feira, 30, para assumir a direção do Goethe-Institut Bahia. A nova gestora vem de uma temporada de quatro anos a frente da instituição na Nigéria. O Brasil será sua primeira experiência no continente americano depois de passar por unidades da Ucrânia, Uzbequistão, Dubai e Egito. Möschel assume a função em substituição a Manfred Stoffl. “Estou ansiosa para trabalhar em Salvador. Sempre fui fascinada pelo Brasil e os quatro anos na Nigéria me tornaram consciente das estreitas relações da África Ocidental com a Bahia”, disse.

O alagoano Lucas Normande comanda a Gru Cru na Bahia

Pão & Vinho

A Gran Cru vai abrir sua terceira unidade na capital baiana na próxima quinta-feira (29), no Horto Florestal. Considerada a maior importadora e distribuidora especializada em vinhos de qualidade da América Latina, a marca que na Bahia é comandada por Lucas Normande, vai oferecer, além de sua volumosa carta de vinhos, itens de empório. “Nossa ideia é aprimorar ainda mais a experiência do cliente com os vinhos exclusivos”, diz o executivo.

Marca de chocolates Mendoá abre primeira loja no Salvador Shopping

É de chocolate

Com fábrica em Ilhéus, no sul da Bahia, a Mendoá Chocolates comemora 8 anos com a abertura da primeira loja na capital baiana. A loja conceito, com tour sensorial que estimula os sentidos ao demonstrar o processo de fabricação do chocolate, está situada no Salvador Shopping, onde incluiu um cacaueiro natural e área gourmet com quitutes feitos com o chocolate de alto teor de cacau. A marca, fundada em 2013 por Leandro Reis Almeida, seus irmãos, Leonardo e Júlio, e o pai, José Geraldo, já planeja a expansão para São Paulo (SP) no segundo semestre do ano que vem.

Mestre sorveteiro Frederico Samora é o criador dos gelatos da Crema

Geladinho

A marca baiana Crema Gelato Italiano aterrissou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A gelateria dos empresários Gabriel Slezynger, Pedro Imbassahy e João Fiamenghi, do Grupo Ergo, conta agora com seis lojas na Bahia e duas na capital paulista. No último final de semana, a Crema instalou uma nova unidade no Rio Vermelho.

Margareth Menezes canta no Blue Note São Paulo

Templo do jazz

A cantora Margareth Menezes se apresenta no palco virtual do Blue Note SP, em Sâo Paulo, no dia 30 de julho, às 21h. O show, em formato intimista, terá um repertório diverso com canções que marcam os 34 anos de carreira da artista, incluindo músicas do álbum Autêntica, seu trabalho mais recente, indicado ao Grammy Latino 2020. Margareth divide o palco com o músico baiano Alex Mesquita em transmissão pelo YouTube - youtube.com/bluenotesp

Designer Cesar Giraldo e suas criações para a série Latina da Tidelli

Sangue Latino

A Tidelli convidou dois designers renomados mundialmente para criar a Coleção Latina: o colombiano César Giraldo e o mexicano Sami Hayek. A ideia, segundo Luciano Mandelli, presidente da marca, cuja fábrica é em Salvador, “tem a ver com o fato de ambos serem latinos e muito competentes”. Mandelli, que trouxe César Giraldo para conhecer a fábrica em Valéria, subúrbio da capital baiana, acredita que a parceria com os dois ajuda a reforçar o processo de internacionalização da Tidelli, que já tem duas lojas na Califórnia, nos Estados Unidos e representações em outros países.