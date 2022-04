Ciclista morre ao ser atropelado por ônibus escolar em Ilhéus, na Bahia

Um ciclista de 55 anos, identificado como José Humberto de Oliveira Lira, morreu ao ser atropelado por um ônibus escolar, em um trecho da BA-001 em Ilhéus, no sul da Bahia, na tarde de segunda-feira (18), na rodovia Ilhéus - Una.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava com uma mulher no quadro da bicicleta. Ela ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. O estado de saúde dela é estável.

Em nota enviada à Prefeitura de Ilhéus, a empresa DZSET, responsável pelo serviço do ônibus, afirmou que o ciclista trafegava no meio da pista, e, devido ao tempo chuvoso, não foi possível frear a tempo de evitar a colisão.

A empresa ressaltou que o condutor conduzia o veículo em velocidade reduzida.

Na nota consta que, após os socorros aos feridos, a empresa encaminhou ônibus reserva para concluir o trajeto do transporte escolar dos alunos que estavam no veículo.

O condutor do ônibus, que fazia transporte escolar a serviço da prefeitura municipal, poderá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele chegou a ser apresentado na unidade territorial, onde prestou depoimento e foi liberado.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para o homicídio culposo na direção de veículo.

O corpo de José Humberto foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, para o exame de necropsia, e foi liberado para o sepultamento na manhã desta terça (19).

A DZSET ressaltou que está adotando as diligências cabíveis e necessárias ao suporte e informações aos familiares da vítima fatal, e monitora a vítima estável. O motorista receberá acompanhamento psicológico, conforme o pronunciamento.

"O condutor do veículo será temporariamente substituído do roteiro, tendo em vista seu abalo em decorrência do acidente e receberá o acompanhamento psicológico necessário à sua recuperação", diz documento.

Procurada, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) não deram um retorno até a publicação da reportagem.