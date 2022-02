Ciclo de palestras da Adep discute formas de combate ao racismo

Nomes de peso para uma discussão que precisa ser diária: na próxima quinta-feira (10) acontece o ciclo de palestra "Racismo se combate em todo lugar", com participação de nomes como a deputada Olívia Santana, João Jorge (presidente do Olodum), Preto Zezé (Presidente da Central Única das Favelas e da ex-ouvidora geral da Defensoria Pública da Bahia, Vilma Reis.

O evento acontece às 13h, no Wish Hotel da Bahia, Campo Grande. Ele é realizado pela Adep (Associação de Defensoras e Defensores Públicos da Bahia), com apoio da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) e da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA).

Programação do evento Programação do evento

A ideia do ciclo é debater questões que permeiam o cotidiano de homens e mulheres pretas na Bahia e no Brasil.

Aberto ao público, o evento está com as inscrições encerradas e contará ainda com uma programação cultural, que terá uma oficina de turbante, além da participação da poetisa Luciene Nascimento e apresentação do Grupo Soul Tambor.