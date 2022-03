Cidadania confirma apoio a ACM Neto na Bahia

O diretório estadual do Cidadania Bahia decidiu pelo apoio a pré-candidatura do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (UB) para o governo do Estado nas eleições de outubro. O presidente estadual da sigla, Joceval Rodrigues enfatiza a importância de não adotar uma postura neutra em meio a uma disputa polarizada.

Neste sábado (5), o pré-candidato participará do congresso estadual do partido, espaço onde a decisão será oficializada. O evento acontece em Salvador, no Hotel Fiesta, a partir das 9h.

Joceval destaca que a decisão de marchar junto com ACM Neto atende à defesa de uma renovação política para a Bahia, com a melhoria de índices, como o da segurança, saúde e, principalmente, assistência social pós-pandemia. “O projeto político de Neto entra em confronto à velha política. Quem for para as urnas terá de enfrentar alguém que defende o novo. Nada contra a gestão atual, mas confio no talento de Neto, que mostrou com excelência avanços consideráveis para a capital baiana com quase 3 milhões de habitantes, tenho certeza que haverá sucesso com diálogo e ações efetivas, principalmente para garantir que a população baiana tenha acesso a um projeto de assistência social pós pandemia”, explica.

O presidente estadual lembra ainda que Neto foi eleito três vezes consecutivas para ocupar uma cadeira na Câmara Federal para representar o estado baiano e que já “conhece a realidade há muito tempo, fez por Salvador e agora vai fazer pelo nosso estado”. “Foram oito anos trabalhando pela capital, a maior parte desse tempo lidando com esferas estadual e nacional de siglas diferentes, mas sempre mantendo a diplomacia para governar pela cidade e, assim será pela Bahia, sem dar espaço ou margem para rusgas por diferença de ideologia, é trabalho que o baiano quer ver daqui para frente”, dispara Joceval.

Ele pontua ainda a necessidade de descentralizar a máquina pública estadual. “Várias localidades da nossa Bahia sofrem com a distância da capital e perdem o espaço em políticas públicas. Um governo descentralizado e organização para mirar cidades mais distantes, vai amenizar o sofrimento. Nós já analisamos que ACM Neto abraça isso e, nós do Cidadania, queremos marchar juntos na direção desse propósito”.