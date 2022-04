Cidade Baixa: Condomínio Bahia Têxtil vai ganhar novas instalações

Formado por 22 pequenas indústrias do segmento de vestuário, o Condomínio Bahia Têxtil, construído em 1999 por iniciativa do Sindicato da Indústria de Vestuário do Estado da Bahia (Sindvest), está sendo ampliado. Situado na Cidade Baixa, no bairro do Uruguai, o condomínio, que é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, o município de Salvador e os pequenos empresários industriais, vai ganhar novas instalações para as áreas comercial e comuns. “Estamos na fase de consolidação do projeto, que foi concebido em 1999 e inaugurado em 2002”, destaca Hari Hatmann, presidente do Sindivest Bahia e membro do conselho da Associação Brasil da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit).

O Condomínio Bahia têxtil ocupa uma área de mais de 20 mil metros quadrados - das quais 15 mil metros quadrados são alocados para as instalações industriais e 5 mil metros quadrados para uso comercial. As indústrias que fazem parte do equipamento são responsáveis pela geração de cerca de 800 empregos nas indústrias de fardamento, moda e fitness e têm faturamento médio mensal da ordem de R$ 10 milhões.

As instalações do condomínio empresarial dispõem ainda de uma área comum high tech, que abriga um núcleo de alta tecnologia. Esta área, explica o presidente do Sindvest, sediará uma área para coworking, dotada de equipamentos especiais para atender as indústrias do condomínio e de fora dele. No local também funciona a sede do Arranjo Produtivo Local (APL) de Confecções da Bahia e ainda um centro de treinamento de mão de obra.

Um dos membros fundadores do condomínio, Hari Hartmann destaca o diferencial deste modelo de atuação que, para muitos negócios, foi a tábua de salvação ao longo dos anos e, em especial, no período da pandemia. “A proximidade física facilita de forma extraordinária a mudança de rumo, quando necessário”, destaca o empresário.

Nesta quarta-feira, 27.04, o Bahia Têxtil recebe a visita do presidente da Abit, Fernando Pimentel. Ele vem a Salvador, a convite do presidente do Sindvest, para uma série de compromissos, entre eles, a participação na abertura da Feira Bahia Expo e Negócios, dia 28.04. Na oportunidade ele irá compor um painel que discutirá as perspectivas para o setor têxtil brasileiro.