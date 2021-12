Cidades baianas são as que mais pesquisam sobre chuva no Google em todo mundo

Oito das 10 cidades que mais pesquisaram por chuva no mundo, nos últimos 7 dias. Lidera o ranking global de interesse o município de Itamaraju, fortemente afetado pelas chuvas dos últimos dias, seguido por Almenara (MG), Teixeira de Freitas (BA), Brumado (BA), Eunápolis (BA), Irecê (BA), Ilhéus (BA), Guanambi (BA), Poções (BA) e Janaúba (MG).

Na Bahia, o interesse por chuvas neste mês já é o maior de todos os tempos. Desde 2004, início da série histórica do Google Trends, o estado não buscava tanto pelo tema quanto em dezembro de 2021.

“Vai chover hoje” é a pergunta sobre chuva mais buscada na Bahia nos últimos 7 dias – aliás, o interesse na frase é recorde no estado. Em comparação a dezembro de 2020, as buscas pela pergunta neste mês são cinco vezes maiores.

Tendência similar é vista no restante do País. Dados do Google Trends mostram que o interesse dos brasileiros por tempestades e alertas de tempestade nunca foi tão intenso quanto em 2021.

Já as buscas por chuva estão em nível recorde no Brasil para um mês de dezembro. O interesse de busca atual já é o dobro da média registrada para um mês de dezembro em 17 anos, mostram dados do Google Trends.