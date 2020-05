Cidades pernambucanas proíbem atividades físicas ao ar livre para reduzir contágio

Foto: Alexandre Gondim/JC Imagem

Corridas, caminhadas, passeios de bicicletas e outras atividades físicas estão proibidas e serão fiscalizadas a partir do próximo sábado (16), quando entra em vigor o novo decreto do governo de Pernambuco, que endureceu o isolamento social em cinco municípios do estado. São eles: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata e Camaragibe.

As novas medidas já estão funcionando em caráter educativo até a sexta-feira (15). Depois disso, haverá fiscalização para conter a circulação de pessoas nas ruas.

Os praticantes de exercícios físicos serão orientados a interromper a atividade e voltar para casa.

O endurecimento do isolamento seguirá até o próximo dia 31 de maio.

Nesse novo cenário, as atividades físicas não são consideradas essenciais. Apenas os estabelecimentos que fornecem alimentação e medicamentos podem funcionar.

Além disso, as pessoas também terão que transitar apenas no bairro onde residem e as saídas serão permitidas apenas para compra de comida e remédios e outras serviços essenciais.