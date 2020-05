Cientista baiano deve ser homenageado com Comenda 2 de Julho

Gustavo de Cabral Miranda (divulgação)

O cientista e pesquisador baiano Gustavo Cabral de Miranda deve ser homenageado com a Comenda 2 de Julho pela Assembleia Legislativa da Bahia. Cabral integra a equipe de cientistas que trabalha no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo.

Nascido em Tucano, a 252 quilômetros de Salvador, é graduado pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), com mestrado em Imunologia, na Universidade Federal da Bahia (Ufba), doutorado na Universidade de São Paulo (USP) e em Portugal, além de pós-doutorados em Oxford, na Inglaterra, e em Berna, na Suíça, local em que estudou imunologia aplicada à vacina.

A proposta de homenagem é do deputado estadual Bobô Tavares. "Gustavo Cabral é desses baianos que tem o sertão dentro de si, como disse Guimarães Rosa, em sua obra Grande Sertão: Veredas. Certamente, essa é a força que lhe propiciou uma trajetória vitoriosa. O vendedor de geladinho e de frutas ganhou o mundo, levando e elevando o nome da Bahia. Voou alto, alcançando a posição de ser um dos principais cientistas do País", diz o deputado. “Não sei bem quais palavras usar para agradecer pela indicação. Mas pode ter certeza que meu coração se enche de carinho”, nos disse Gustavo.

Trezena virtual

A 24ª edição da tradicional Trezena de Santo Antônio da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia também se adaptou aos novos tempos e, esse ano, acontecerá de forma virtual, por conta da pandemia do novo coronavírus.

A transmissão será através do perfil no Instagram @santoantonioeba, durante todos os dias da trezena (01 a 13 de junho), sempre às 19h.

O projeto, capitaneado ao longo de 24 anos por Luiz Mário Freire, professor da Escola, sempre reuniu devotos e artistas no espaço acadêmico e fez da fé uma experiência artística.

Responsabilidade social

Diante do cenário atual e da necessidade em contribuir com a sociedade no combate à pandemia do coronavírus, a Holding Clube, que tem uma relação com os proprietários do Capim Santo e marca presença na comunidade de Itacaré com o Réveillon N°1, realizado na cidade desde 2019, irá apoiar a ação Capim Solidário, do Instituto Capim Santo, doando a verba para que a cozinha da escola de Itacaré possa produzir até 2500 quentinhas a mais, durante os próximos 4 meses. Fundado em 1988 pelo empresário José Victor Oliva, a Holding Clube é o maior grupo de live marketing do país.

Auxílio

Com o intuito de apoiar o trabalho desenvolvido pela Associação Mãos Nativas, grupo de cerca de 20 artesãs que atua em Vila Sauípe, a incorporadora OR desenvolveu o projeto chamado Casa Tupinambá. Além de fortalecer a cultura do traçado de palha, a ação contempla a construção de uma sede, que ficará no Eco Parque Sauípe.

Solstício de verão

Stonehenge, localizado no Reino Unido, irá celebrar, pela primeira vez, o solstício de verão do hemisfério norte através de uma live no Facebook. O solstício de verão marca o dia mais longo do ano no hemisfério norte. A transmissão do pôr do sol acontece no dia 20 de junho às 17h26 no horário de Brasília, e o nascer do sol na madrugada do dia 21, às 00h52.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, o famoso monumento está temporariamente fechado.

#VaiPassar

A Gol anunciou que sua malha aérea de junho contemplará 100 voos diários, ante os 68 previstos na malha essencial de maio, o que representa um aumento de 47% entre um mês e outro.

O Grupo Pestana irá começar a reativar os seus hotéis, em Portugal, a partir do dia 05 de junho. A empresa implementou um protocolo interno de procedimentos com o objetivo de oferecer as melhores condições de segurança e higiene a hóspedes e colaboradores.

O Four Seasons Hotels and Resorts está se programando para a sua reabertura. Para implementar um novo programa de saúde e segurança em resposta à evolução da Covid-19, a famosa rede hoteleira contará com o respaldo da Johns Hopkins Medicine International.

Lançamento

O Grupo BP Investimentos acaba de lançar um site de notícias sobre investimentos, economia e negócios. O portal, batizado de BP Money, irá focar na cobertura do mercado financeiro do Norte/Nordeste.