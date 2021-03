Cientistas brasileiros detectam nova mutação do coronavírus; já há casos na Bahia

Uma nova variante brasileira do coronavírus foi encontrada por cientistas. A descoberta foi feita por cinco instituições em trabalho conjunto, e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de forma independente. A mutação teria surgido ainda em agosto e já se espalhado por todas as regiões do país, menos a Centro-Oeste. Já há casos na Bahia.

A variante tem uma origem distinta das linhagens brasileiras P1 e P2. Apesar disso, ela também provoca apreensão na comunidade científica porque compartilha com elas a mutação E484K na proteína S do vírus, alvo da maioria das vacinas e testes de diagnóstico.

Segundo o jornal O Globo, essa mutação é associada a uma maior capacidade de transmissão. Também se teme que possa escapar do ataque de anticorpos e, com isso, reduzir a eficácia de vacinas.

Foram analisados 195 genomas, provenientes de pacientes com Covid-19 de 39 municípios, de cinco estados (Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte).

As amostras foram coletadas entre 1º de dezembro de 2020 a 15 de fevereiro de 2021, de pacientes de 11 a 90 anos de idade, sendo 92 homens e 93 mulheres.