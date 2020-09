Cientistas detectam sinais de vida alienígena em Vênus

Um grupo de cientistas encontrou doses do gás fosfina na atmosfera de Vênus. Essa descoberta sugere que o planeta pode abrigar vida microbiana, pois esta molécula pode ser produzida por micróbios.

"Isso pode apontar para a presença de vida nas nuvens do planeta", informou a revista Nature a líder do estudo, Jane Greaves, professora da Universidade de Cardiff, no Reino Unido.

Além de micróbios, na Terra a fosfina pode ser produzida pela atividade industrial. Em Vênus, os cientistas acreditam que ele pode ter origem em processos fotoquímicos ou geoquímicos desconhecidos, mas a fonte ainda não foi descoberta.

"Há duas possibilidades: pode haver alguma reação completamente desconhecida que está criando fosfina em Vênus, ou, a mais excitante, pode ser vida", explicou William Bains, pesquisador do MIT.

Greaves procurava por fosfina na atmosfera de Vênus desde 2016. Ela e sua equipe observaram a superfície do planeta por meio de dois telescópios, um no Havaí e outro no Chile. "[A descoberta] É inesperado e emocionante", disse a astrônoma.

"Estamos animados com a descoberta", afirmou uma das autoras, Sara Seager, professora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

"Mas não estamos afirmando que encontramos vida em Vênus", ponderou Seager.

Segundo o artigo, apesar das suspeitas da professora Greaves, a descoberta do gás na atmosfera de Vênus é surpreendente porque as condições na superfície do planeta são hostis à vida e a composição das suas nuvens, local onde foi identificada a fosfina, é altamente ácida. "Em tais condições, a fosfina seria destruída muito rapidamente", diz o texto.