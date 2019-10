Cimatec Industrial já tem data de inauguração

Campo de testes

A inauguração do Cimatec Industrial já tem data marcada, para o próximo dia 11. Duas novidades devem agitar a apresentação da estrutura complementar ao Senai Cimatec, um dos principais institutos de pesquisa para a indústria do Brasil. O nome, que será alterado para Cimatec Parque, além da bebida que será servida para brindar o início oficial da operação na área, a Cimabeer. A primeira fase do empreendimento foi construída com um investimento de R$ 60 milhões, para a implantação de infraestrutura de acessos e nove galpões industriais – semente do que deve se tornar numa verdadeira cidade da indústria nas próximas três décadas.

Próximas etapas

Uma novidade que deve movimentar a indústria brasileira nas próximas etapas de implantação do Cimatec em Camaçari é o campo de provas para a indústria automobilística. Com um investimento estimado entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão, o espaço deve ser o primeiro multiuso do país. A ideia já foi apresentada às principais montadoras do país. “O que acontece hoje é que as montadoras, cada uma tem parte do processo, mas não consegue ter um campo de provas completo. Por exemplo, ninguém tem o crash-test, que é o teste crítico”, destaca o diretor adjunto do Senai Cimatec Luis Breda. Aas vantagens para as montadores vão desde uma estrutura que oferece todos os tipos de testes necessários, com a confidencialidade necessária para o negócio e custos compartilhados.

Cenário anunciado

O cenário estava desenhado já há alguns anos. No primeiro semestre deste ano, a produção de energia eólica na Bahia cresceu 49,9% e o estado se tornou o maior produtor de energia a partir dos ventos no Brasil. Atualmente são 160 parques em operação. A produção, entre janeiro e junho deste ano, foi de 7.262 Gigawatt/hora (GW/h), enquanto no mesmo período de 2018 foi de 4.844,2 GW/h. O estado foi também o que apresentou o maior crescimento no volume de energia produzida. Segundo o Panorama de Energias Renováveis de setembro, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE), a geração de energia produzida no primeiro semestre deste ano, no estado, pode abastecer 9,6 milhões de residências por mês e até 28,8 milhões de habitantes. A região onde os parques estão possui fatores de capacidade superiores a 50% da estrutura instalada, com picos de até 85% em meses mais produtivos. “Nós ainda temos muitos locais para instalar energia limpa e a Bahia será o futuro do Brasil na questão energética. Até 2024, o estado irá acrescentar mais de 1,5 GW na sua capacidade instalada”, projeta o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Bahia se destaca pela qualidade dos ventos (Foto: Ascom/SDE)

Perspectiva

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), até o final de 2019, outros cinco parques eólicos devem entrar em funcionamento. Os empreendimentos são Acauã, Arapapá, Papagaio, Teiú 2 e Tamanduá Mirim 2 e estão localizados no município de Pindaí, na região do Sertão Produtivo. Em dezembro, o Brasil completa 10 anos do primeiro leilão competitivo exclusivo para energia proveniente de fontes eólicas, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Saúde

Com a retração econômica que dificulta o acesso da população aos planos de saúde, o Hospital Salvador está apostando em um cartão fidelidade próprio, que oferece 30% de descontos em consultas e exames, sem anuidade.