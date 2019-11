Cimatec Park já nasce com ampliação engatilhada

O Senai Cimatec Park, em Camaçari, será oficialmente inaugurado no próximo dia 11 (segunda) já com projetos de expansão engatilhados. O complexo - único empreendimento no mundo a unir os conceitos de Science Park, Tech Park, Eco Park e Business Park – vai abrir suas portas com dez galpões construídos em uma área de 60 mil m², o equivalente a 1,5% do total da área disponível, de 4 milhões de m². Porém, já estão em fase avançada negociações com empresas multinacionais que, se fechadas, vão demandar a ampliação imediata do espaço construído. Uma dessas articulações envolve uma empresa americana de protótipos industriais, cujo projeto precisa de cinco galpões, mas apenas quatro estão disponíveis no momento. Também está em fase final de negociação um acordo com uma multinacional do setor de Óleo e Gás. Se este contrato for assinado, o Senai Cimatec Park vai adiantar a construção da área dedicada exclusivamente a este setor, previsto para ocupar 150 mil m²., mais que o dobro da área atualmente construída. Nomes e valores envolvidos não podem ser divulgados devido a cláusulas de confidencialidade. E não poderia ser diferente, já que se trata de informações estratégicas, muitas vezes ligadas ao lucro (ou à própria sobrevivência) destas empresas no mercado. Tanto assim que um dos prováveis itens do contrato entre o empreendimento e a empresa de protótipos, por exemplo, vai exigir a construção de uma estrutura para isolar os cinco galpões utilizados no projeto.

Aulas práticas

Ocupando o mesmo terreno que seria da JAC Motors, o Senai Cimatec Park é fruto de um investimento de R$ 60 milhões. São muitos os objetivos, mas todos, segundo o diretor de Tecnologia e Inovação do Cimatec, Leone Peter, buscam o desenvolvimento da Bahia, seja por meio da atração de empresas, seja por meio da formação e qualificação de mão de obra, ou, ainda, pela criação ou desenvolvimento de novas tecnologias. O centro é uma complementação ao trabalho que já é feito no Senai Cimatec da Av. Orlando Gomes, em Pituaçu, e vai abrigar plantas industriais experimentais de diversos setores, funcionando como centro de inovação. A ideia é que muitas das plantas industriais ali instaladas sirvam de sala de aula para os cursos técnicos e superiores do Cimatec. Para isso, foi desenvolvida uma nova e exclusiva metodologia de ensino, o E2I (Engenharia para a Inovação), um mix entre a Universidade Chão de Fabricada, aplicada na Inglaterra, com a Theoprax, desenvolvida na Alemanha. As duas metodologias de ensino dão mais importância a aulas práticas e expõem os alunos a problemas reais das empresas, levando-os a pensar nas melhores soluções.

MBA em cerveja

Leone Peter explica que o Senai Cimatec Park está aberto a empresas de qualquer tamanho e segmento. E que o empreendimento também está de olho nas necessidades do mercado. Uma dessas necessidades foi vista no crescente interesse por cervejas artesanais. Um curso de pós-graduação (MBA em Gestão e Tecnologia Cervejeira) já foi montado e as inscrições estão abertas (http://www.senaicimatec.com.br/cursos_pos/mba-em-gestao-e-tecnologia-cervejeira/ ). Uma planta de produção da bebida já está montada para atender o curso – e também empresas interessadas - em um dos galpões de Camaçari. Segundo Luís Breda, diretor adjunto de Tecnologia e Inovação, apesar de ligado ao Senai, apenas 10% do orçamento do Cimatec vem do Sistema S; 90% vem da captação de projetos.





Bela Vista renova parceria com Osid

O Shopping Bela Vista espera aumentar em 10% o fluxo de visitantes e em 12% o de vendas neste final de ano. E para atrair os clientes e fazê-los gastar ali parte do 13º salário, o centro de compras aposta no tema A Bela Fábrica de Diversões Natalinas, que propõe uma viagem no tempo para resgatar as tradições natalinas e uni-las a um futuro high tech. A decoraçao será inaugurada no dia 10 de novembro, a partir das 18h, na Praça Central (1º Piso). Outra aopsta se dá na parceria - pelo quarto ano seguido - com as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), com a promoção do tipo Compre e Troque. O consumidor que comprovar R$ 200 em compras vai ganhar 1 voucher com 80% de desconto para a compra de um panetone exclusivo Santa Dulce, elaborado especialmente para o shopping, com gotas de chocolate ao leite trufado com creme de avelãs. Ele virá dentro de uma lata personalizada que, neste ano, irá homenagear a canonização com a imagem de Irmã Dulce, a primeira Santa Brasileira.



Salvador Norte recebe novas operações

O Salvador Norte Shopping comemora a chegada de novas operações em 2019. A papelaria Kalunga, a Labor Câmbio, a loja de meias e roupas íntimas Lupo, a de moda feminina Villanik, a Casa do Celular, o espaço de entretenimento Sniper, a Alecrim Presentes e a Cyclone são algumas atualizações do mix, que possui mais de 200 marcas. Outras novidades também são recém-chegadas, como as duas salas VIP da Cinépolis, a academia Smart Fit, o restaurante Azougue Cortes Especiais, a cafeteria Havanna e as lojas conceito das operadoras Claro e Oi. Em breve, os clientes ainda poderão realizar suas compras na Studio Z e na Polo Wear. O centro de compras recebe uma média de 1,1 milhão de visitantes por mês, graças, entre outros fatores, ao mix de serviços que, renovado a partir do ano passado e que inclui uma clínica médica (Clivale), uma da Agência Regional do Ministério do Trabalho e uma loja de pagamento Coelba Serviços.





Multinacional estreita laços com centro de pesquisas baianos

Uma das líderes globais do mercado de implantes dentários, A S.I.N. Implant System quer estreitar ainda mais seus laços com a Bahia, praça considerada estratégica pela empresa. E para isso tem procurado cada vez mais submeter seus produtos em fase de desenvolvimento a testes realizados na Universidade Federal da Bahia, Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e na seção local da Associação Brasileira de Odontologia. Entre os produtos testados aqui estão dois dos mais importantes dentro do portfólio da multinacional; o Unitite e o SW Plus. "A Bahia é parte integrante de todo o processo de desenvolvimento de novos produtos, que atendem ao mercado externo e local", explica Fábio Bezerra, cirurgião-dentista e diretor do departamento de Pesquisa & Desenvolvimento da S.I.N. Implant System. A empresa está presente em 20 países.





Oi Fibra chega a mais três municípios baianos



A demanda por internet de alta velocidade continua orientando os investimentos das maiores operadoras de telefonia do país. A Oi encerra o mês de outubro conectando mais três cidades baianas a sua rede de fibra ótica e passa a oferecer o serviço Oi Fibra - com velocidade de 200 megas - nos municípios de Feira de Santana, Jequié e Vitória da Conquista. Lançado em 2018, o serviço atende a 500 mil clientes e só no mês passado registrou expansão de 5% no número de cidades alcançadas. Para seguir ganhando mercado frente às outras operadoras, a Oi aposta no fato de já contar com a maior rede de transporte de dados instalada do país, com mais de 360 mil quilômetros de fibra em todo o Brasil, e garante adotar, desde o segundo semestre do ano passado, uma estratégia de reuso da infraestrutura que garante mais agilidade e redução de custos para implantação da internet via fibra ótica até a casa do cliente.



Assaí vai abrir três novas lojas na Bahia



O Assaí Atacadista vai inaugurar tês novas lojas na Bahia nos próximos meses, dando continuidade aos planos de expansão da marca no estado. Atualmente, o grupo opera 12 lojas na Bahia. Em franco crescimento em todo o país, a marca abriu 9 novas lojas neste ano em todo o Brasil, e prepara 11 novas inauguraçãos até dezembro. Juntas, as novas operações devem gerar seis mil postos de trabalho, entre diretos e indiretos, e garantir a adição de 77 mil m² de salão de vendas para a bandeira





FIQUE POR DENTRO



PLATAFORMA - Um programa de inovação inédito voltado para atender aos mercados de música e investimento. Essa é a proposta do E-Musicall (e-musicall.com), que chega ao Brasil em novembro, com lançamento em Salvador. Idealizada pelo músico e empresário baiano Gerson Silva em parceria com o especialista em startups e tecnologia John Oliver, a proposta apresenta uma multiplataforma que concentra uma série de funcionalidades, núcleos, serviços e produtos pensados para atender a profissionais de música e investidores.



MARVEL - Recém-inaugurada no Shopping Bela Vista, a loja Minisio vai receber no próximo dia 11 a nova coleção de heróis da Marvel desenvolvida para esta rede de lojas. De origem japonesa, a Minisio é conhecida pelo design e variedade de seus produtos e está presente em 70 países e tem 70 operaçoes no Brasil. A do Bela Vosta é a primeira da marca no Nordeste brasileiro, e representa um investimento de R$ 1,5 milhão do Grupo GCCL, que pretende abrir mais três operaçoes franqueadas da marca até o final do ano que vem.

TURISTAS CHINESES - O Ministério do Turismo está com chamada pública aberta para o credenciamento de agências de viagens interessadas em recepcionar turistas chineses no País. O processo de seleção é uma exigência do governo chinês para que as empresas brasileiras tenham autorização para receber visitantes do país asiático. As inscrições começam hoje e seguem até 13 de dezembro.

KALUNGA EM ITABUNA - Com o intuito de acelerar o ritmo de expansão pelo País e chegar a 250 unidades até 2020, a Kalunga inaugurou, na sexta (1/11) sua quinta loja na Bahia, desta vez no município de Itabuna, no Shopping Jequitibá. Quando o novo estabelecimento atingir o nível de maturação, a Kalunga estima faturamento entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão por mês. A abertura de mais uma loja na Bahia reforça a liderança nacional da rede em seu segmento, além de confirmar a importância da região para a conquista de melhores resultados.

INTERNET DAS COISAS - Na vanguarda do desenvolvimento de tecnologias de Internet das Coisas no país, a TIM ultrapassou a marca de mais de três mil municípios com a oferta do NB-IoT (Narrow Band IoT), plataforma que vai alavancar o ecossistema de desenvolvedores de soluções IoT. Esta abrangência da oferta habilitará a criação de soluções que não estarão limitadas as grandes cidades, uma vez que municípios afastados das capitais também se beneficiarão. Por ser um padrão adotado mundialmente, o NB-IoT pode ampliar em mais de 40% a cobertura tradicional em relação ao uso de smartphones, além de consumir menos bateria, o que é fundamental para aplicações de IoT. O objetivo da expansão da oferta do serviço é que sejam desenvolvidas aplicações para as mais diversas verticais, por meio de parcerias com empresas públicas e privadas, provendo tecnologia para a viabilização de uma infinidade de casos de uso que até hoje estavam limitados a poucas cidades.

Ensino Profissional - A fim de sensibilizar os empresários sobre a importância da contratação de jovens e adolescentes e fomentar o estudo e a formação profissional, Salvador sedia hoje a III edição da Feira de Aprendizagem Profissional da Bahia. O evento, que traz como tema Aprendizagem Profissional: Um caminho construído por todos, será realizado das 8h30 às 13h, no hotel Wish e das 14h30 às 18h no Teatro Castro Alves, ambos localizados nas proximidades da praça do Campo Grande, em Salvador. A Feira é uma iniciativa do Fórum Baiano de Aprendizagem Profissional (FOBAP), da Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRT/BA) e Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (SETRE). O evento é inspirado em práticas e políticas para a promoção do trabalho digno e decente, sendo um espaço de debate sobre a inclusão dos jovens no mundo do trabalho com a garantia de todos os direitos trabalhistas, da frequência escolar e qualificação profissional.



e-Agro - Entre 8 e 10 de novembro, o Parque de Exposições de Vitória da Conquista será palco para a inovação palco da inovação tecnológica da agropecuária na Bahia, com realização da e-Agro Bahia. As Inscrições já podem ser feitas na Loja Virtual do Sebrae, pelo endereço http://bit.ly/e-agro. O evento, realizado pelo Sistema FAEB/SENAR, Sebrae Bahia, Cooperativa Mista Agropecuária Conquistense (COOPMAC) e diversos parceiros, pretende reunir cerca de cinco mil pessoas, entre produtores rurais, pesquisadores, estudantes, profissionais e empresas ligadas ao agronegócio.



SACIAR - Na próxima quinta (07/11), a Saciar, empresa que chegou ao mercado baiano no início do ano especializada na venda de alimentos saudáveis ultracongelados, abre as portas de uma unidade Bistrô e Café, no Shopping Bela Vista. Instalado no Piso L2, o espaço vai oferecer os pratos das cinco linhas da marca e novidades como bebidas à base de café feitas com grãos premiados cultivados na Chapada Diamantina.