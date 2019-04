Cinco candidatos concorrem à presidência do Vitória; entenda

Esta quarta-feira (24) será um dia decisivo para os próximos três anos e oito meses do Vitória. Pouco após as 21h será conhecido o novo presidente rubro-negro, que completará o mandato de Ricardo David, até dezembro, e terá mais três anos no cargo.

Também serão eleitos os novos Conselho Deliberativo – o primeiro com formação proporcional, ou seja, com todas as correntes políticas do clube representadas – e Conselho Fiscal.

As urnas serão abertas no Barradão às 9h e fechadas às 21h. São esperados 2.847 sócios com direito a voto. Para exercê-lo, o torcedor precisa ter 18 meses ininterruptos de associação e estar em dia. A lista está divulgada no site oficial do Vitória.

Segundo o estatuto do clube, estas eleições gerais deveriam acontecer em setembro, com posse do eleito somente em dezembro.

Porém, por conta do fracasso do time em campo – eliminado nas primeiras fases da Copa do Brasil e do Baianão – os sócios decidiram em assembleia no dia 31 de março antecipar o fim do mandato de Ricardo David, que concordou com o processo.

Por conta desta eleição extraordinária, outros acordos foram feitos em assembleia: o eleito terá posse imediata e mandato oito meses maior do que o regular previsto no estatuto, de três anos.

Para ser eleito nesta quarta-feira, o mais votado precisa obter maioria simples dos votos válidos – ou seja 50% mais um. Caso contrário, a decisão vai para o segundo turno, no dia 1º de maio, com os dois mais bem votados nesta primeira fase.

Os candidatos

Cinco sócios se inscreveram para concorrer à presidência. Na prática, quatro deles disputam o cargo. Isso porque, uma das candidaturas, a de Walter Seijo, é uma espécie de plano B de Paulo Carneiro.

Presidente do Leão de 1991 a 2005, Carneiro chega à eleição com sua candidatura sub judice. Caso seja eleito nesta quarta-feira, a Justiça pode considerar, posteriormente, que seus votos foram inválidos.

A comissão eleitoral do clube divulgou, no dia 10 de abril, data da inscrição das chapas, que ele não tinha 36 meses de associação – condição primária para concorrer à presidência –, porém estava inscrito por força de liminar que havia conseguido.

Na terça-feira (23), o candidato Gilson Presídio recorreu e teve decisão da desembargadora Márcia Borges Faria de que a liminar, que ela mesma havia expedido, não garantia elegibilidade a Paulo Carneiro, cabendo esta definição à comissão eleitoral do clube.

À noite, Carneiro recorreu e obteve retificação da desembargadora, que lhe garantiu o direito a concorrer ao pleito. O caso, porém, será inteiramente analisado por ela posteriormente, sendo possível a anulação de toda a eleição.

O fato é que Seijo segue como candidato em caso de impugnação de Carneiro. As demais chapas estão aprovadas: Raimundo Viana, Gilson Presídio e Isaura Maria.

Para o Deliberativo, quatro chapas estão na disputa: duas em apoio a Carneiro, uma a Viana e outra independente.

Confira as chapas:

PAULO CARNEIRO - 11

VITÓRIA GIGANTE, UNIDO E FORTE

Vice-presidente: Luiz Henrique Pereira

Histórico: Presidente do Vitória de 1991 a 2005, Paulo Carneiro concorreu indiretamente nas duas últimas eleições. Em ambas, foi derrotado. Em 2016 encabeçou chapa ao Deliberativo. Em 2017, foi indicado como diretor de futebol do candidato Manoel Matos. Por decisão da Justiça, sua candidatura está sub judice.

Clique para ler ou ouvir entrevista com o candidato.

RAIMUNDO VIANA - 55

100% VITÓRIA

Vice-presidente: Marcus Sarmento

Histórico: Advogado e ex-presidente da FBF nos anos 1970, Raimundo Viana foi presidente do rubro-negro entre abril de 2015 e dezembro de 2016, substituindo Carlos Falcão, que havia renunciado. Perdeu as duas últimas eleições: em 2016 encabeçou chapa ao Deliberativo e em 2017 concorreu à presidência.

Clique para ler ou ouvir entrevista com o candidato.

ISAURA MARIA - 33

VITÓRIA, UMA HISTÓRIA DE AMOR E PAIXÃO

Vice-presidente: Iraci da Cruz

Histórico: Uma das primeiras mulheres a ser radialista esportiva na Bahia, nos anos 1980, é também a primeira mulher a concorrer à presidência do Leão.

Clique para ler entrevista com a candidata.

GILSON PRESÍDIO - 44

VITÓRIA CAMPEÃO NACIONAL DE 2020

Vice-presidente: Jânio Ferraz

Histórico: Auditor do Tribunal de Justiça, concorre pela segunda vez à presidência. Em 2017, sua primeira vez, acabou derrotado.

Clique para ler entrevista com o candidato.

WALTER SEIJO - 66

VITÓRIA GIGANTE PURO

Vice-presidente: Roberto Watt

Histórico: Vice-presidente do clube na gestão Paulo Carneiro, inscreveu-se ao pleito como um ‘plano B’ caso o amigo tenha a sua candidatura impugnada.

O candidato não quis conceder entrevista.