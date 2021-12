Cinco crianças morrem em acidente com castelo inflável em escola na Austrália

Ao menos cinco crianças morreram e outras dezenas ficaram gravemente feridas após um acidente envolvendo um castelo inflável nesta quinta-feira (16) em uma escola da Austrália. O brinquedo teria "decolado", levando junto as crianças que lá estavam, após ser atingido por rajadas de vento.

A estrutura subiu a uma altura de 10 metros e, então, caiu. O castelo inflável era uma espécie de pula pula para as crianças.

Os alunos de uma escola do ensino básico do norte da região da Tasmânia celebravam o fim das aulas antes do recesso de Natal quando aconteceu o acidente.

A imprensa exibiu imagens de policiais chorando diante de lonas azuis que cobriam o que alguns descreveram como "uma cena muito chocante e angustiante".

O primeiro-ministro Scott Morrison chamou o incidente de devastador.