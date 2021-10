Cinco linhas de ônibus de Salvador são extintas a partir de hoje; veja o que muda

Cinco linhas de ônibus de Salvador deixam de existir a partir desse sábado (16). Além disso, outras duas linhas vão ter o itinerário alterado de hoje em diante. As mudanças foram anunciadas nesta semana pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), que diz que as alterações acontecem para modernizar a operação de transporte público, integrando melhor os ônibus ao sistema metroviário de Salvador.

Serão desativadas as linhas 0412 – Duque de Caxias x Pituba, 0413 – IAPI x Barra e 0416 – IAPI x Terminal da França / Campo Grande, 1002 – Aeroporto x Campo Grande / Lapa e 1003 – Aeroporto x Lapa.

De acordo com a prefeitura, apesar da mudança, os usuários poderão utilizar a integração, seja com outra linha de ônibus ou mesmo com o metrô, para chegar aos destinos. Falando do tema ontem, o prefeito Bruno Reis disse que os passageiros de Salvador precisam passar por uma "mudança de cultura" para usar mais as baldeações.

"Em relação aos ajustes, nós tínhamos antes apenas o sistema de ônibus. Agora, temos ônibus, metrô e BRT. Nós vamos ter, pelo menos, 5 modais diferentes na cidade, o que permite uma conexão maior, com deslocamento mais rápido e mais confortável", disse. "No entanto, o passageiro de Salvador precisa mudar a sua cultura e entender que vai precisar fazer o transbordo. Vai pegar o ônibus, passar para o metrô, ir pro BRT, pegar outro ônibus complementar. Mas vai ser muito mais rápido. Os ajustes que estamos fazendo na linha é tirar linhas que não se justificam mais porque dá pra fazer isso em diferentes modais, pagando uma única tarifa. O passageiro ganha tempo", acredita.

Como fica

Com a desativação da linha 0412, os usuários com destino à Avenida Heitor Dias e Sete Portas deverão utilizar a linha 1327 – Estação Pirajá x Baixa dos Sapateiros e integrar com o metrô na estação Campo da Pólvora até a estação Acesso Norte. De lá, utilizar a linha 1143 – Terminal Acesso Norte x Barroquinha.

O usuário que tiver como destino o Caminho das Árvores, Avenida Paulo VI e Pituba, deverá seguir de metrô até a estação Detran e, de lá, integrar com uma das linhas passantes que tenham como destino a Pituba, como a 1347 – Estação Pirajá x Pituba. Já quem deseja chegar à região da Rodoviária e Itaigara, poderá utilizar a 0427 – IAPI x Itaigara, que tem no itinerário a Fazenda Grande do Retiro, o Largo do Retiro e a Avenida ACM.

Já os usuários que utilizavam a linha 0413 para seguir à Avenida Centenário, Barra ou Avenida Garibaldi, deverão integrar na Estação da Lapa com as linhas 0136 - LB1 – Lapa x Chame – Chame, 0137 – LB2 – Lapa x Barra Avenida, ou 0138 – LB3 – Lapa x Garibaldi/Ondina, respectivamente. Já o usuário que tem como destino a Avenida Vasco da Gama deverá utilizar, na Estação da Lapa, a linha 0116 – Lapa x HGE. Quem tiver o Vale do Ogunjá como destino deverá descer na região do Vale de Nazaré e acessar a linha 0332 – Fazenda Grande do Retiro x Lapa.

Para quem utilizava a linha 0416 com destino ao Campo Grande deverá utilizar a linha 0417 – IAPI x Lapa e, na Lapa, integrar com a linha LB2 – Lapa x Barra Avenida. Já quem tiver como destino a região do Largo do Tanque, Comércio ou Calçada, deverá utilizar a linha 0417, operada pelo Amarelinho, até o bairro de Pero Vaz e, de lá, integrar com a linha 0419 – Pau Miúdo x Terminal da França / Campo Grande.

Já os usuários da linha 1002 com destino à Avenida Cardeal da Silva deverão pegar 1001 – Aeroporto x Praça da Sé, ou a 1035 – Aeroporto x Praça da Sé (via Garcia), e no Rio Vermelho acessar a 0140 – Lapa x Rio Vermelho (via Cardeal).

Para quem utilizava a linha 1003 com destino à Lapa, saindo do Aeroporto, deverá acessar a linha 1007 – Lapa x Jardim das Margaridas. Quem tem como destino a região de Ondina e Rio Vermelho, deverá acessar a linha 1001 – Aeroporto x Praça da Sé ou ainda a 1035 – Aeroporto x Praça da Sé (via Garcia).

Para a Avenida Centenário, o usuário pode acessar o metrô na Estação Mussurunga ou no Terminal Aeroporto em direção à Lapa e, de lá, utilizar a linha LB1 – 0136 – Lapa x Chame – Chame, ou utilizar a linha 1001 – Aeroporto x Praça da Sé e, na Rua Miguel Bournier, acessar a linha LB1 – 0136.

Mudanças nos itinerários

No mesmo dia, outras duas linhas terão o itinerário modificado. A linha 0332 – Fazenda Grande do Retiro x Lapa passará a atender, a partir da Avenida Bonocô, a Avenida Ogunjá, mantendo seu retorno pelo Dique. Já a linha 0903 – Boca do Rio x Lapa deixará de atender a Avenida Garibaldi e passará a utilizar a Avenida Centenário. Os usuários que tiverem como destino a Avenida Garibaldi deverão utilizar a linha 0903 até o Rio Vermelho e, de lá, integrar com a linha 0708 – Nordeste x Lapa.

De acordo com o titular da Semob, Fabrizzio Muller, estas mudanças fazem parte do processo de atualização da rede de transporte de Salvador, que passará a funcionar de forma integrada. “Com a chegada de novos modais de transporte na cidade, é necessário também modernizar a operação para que ela funcione de forma integrada, proporcionando uma maior otimização da rede e mais agilidade no deslocamento dos usuários pela cidade”, afirma o secretário.