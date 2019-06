Cinco mil pessoas ainda não retiraram ingressos para jogo do Brasil de hoje (18)

Cerca de 45 mil ingressos foram vendidos para a partida desta terça-feira (18) na Arena Fonte Nova, entre Brasil e Venezuela. Contudo, segundo informações divulgadas pelo Comitê Organizador Local da Conmebol Copa América Brasil 2019 mais de cinco mil ingressos que foram comprados ainda não foram retirados pelo torcedor em Salvador.

Os ingressos só podem ser retirados no centro de Ingressos localizado no Shopping Bela Vista. Em função do volume de ingresos, a loja abrirá mais cedo, às 9h30. Os ingressos podem ser retirados até 22h, horário de fechamento da loja.

Para retirar o ingresso, o torcedor deve levar impresso o voucher gerado no ato da compra, apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de crédito usado na compra. Se for meia-entrada, destinado somente aos brasileiros, além do voucher, é preciso um documento que ateste a sua elegibilidade para obter o ingresso desta categoria.





Foto: Reprodução