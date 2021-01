Cinco músicas para conhecer Karol Conká, confirmada no Big Brother Brasil 21

Você pode até não conhecer Karol Conká, uma das participantes do Big Brother Brasil 21, anunciadas nesta terça (19), mas certamente já ouviu algumas de suas músicas ou até mesmo já usou o bordão presente em uma delas: "se é pra tombar, tombei!". Conká tem parcerias com outros grandes nomes da música nacional como Emicida, Mc Carol, Djonga e Gloria Groove.

A curitibana Karoline dos Santos Oliveira tem 34 anos, é rapper, compositora e apresentadora. Em 2013 ela venceu o Prêmio Multishow de Música Brasileira como cantora reveleção. Separamos cinco músicas para você conhecer o trabalho da cantora que será umas atrações do BBB 21.

Em 2015, a canção "Tombei" com o grupo Tropkillaz rendeu a Conká um novo Multishow de Música Brasileiro, dessa vez na categoria Nova Canção. A música ainda se tornou tema de abertura do seriado "Chapa Quente", estrelada por Ingrid Guimarães e Leandro Hassum.

Em 2017, a música "Bate a Poeira", do seu primeiro disco, se tornou tema da temporada Viva a Diferença, a 25ª de Malhação.

Além de um dos grandes nomes do rap, Conká é também um dos importantes nomes do movimento feminista no país. Com MC Carol, ela gravou o hit feminista "100% Feminista"

Em 2018, seu disco Ambulante foi escolhido um dos melhores do ano pela revista Rolling Stone Brasil e pela Associação Paulista de Críticos de Arte. "Saudade" foi um dos hits do disco.

Um de suas últimas gravações é um single em parceria com MC Rebecca, "A preta é braba".