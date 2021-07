Cinco pessoas são baleadas dentro de um carro na Estrada das Barreiras, em Salvador

Cinco pessoas foram baleadas na noite desta terça-feira (27), na Estrada das Barreiras, em Salvador. De acordo com o Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria de Segurança Pública, as cinco pessoas estavam dentro de um mesmo carro, que foi alvejado.



O Cicom não divulgou detalhes sobre como ocorreu o crime, e afirmou que autoria e motivação ainda são desconhecidas. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Ainda não há informações sobre quem são e qual o estado de saúde dos baleados.