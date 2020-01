Cinco plataformas digitais para achar um emprego em 2020

O ano começou e tem muita gente na correria para conquistar um emprego novo. Por isso, a coluna listou cinco ferramentas digitais que podem ajudá-lo a garantir uma vaga de acordo com a área que deseja e - por que não - o salário que sonha também. Inclusive, há plataformas que ajudam a mapear suas competências e também aprimorar seu network. Confira:

1. Sine Fácil O aplicativo reune as vagas de emprego com base no banco de dados do Ministério do Trabalho, que estão cadastradas na rede Sine de todo país. Está disponível somente para os smartphones com o sistema Android. empregabrasil.mte.gov.br

2. Peoplenect Gratuito, o aplicativo ajuda a conectar candidatos e empresas, cruzando, instantaneamente, o perfil, a disponibilidade e a localização das vagas com as informações do currículo cadastrado. Até o momento, são mais de 800 vagas abertas. O aplicativo está disponível tanto no Play Store ou Apple Store. www.peoplenect.com

3. Goowit A ferramenta funciona como rede social que contribui na recolocação profissional. O acesso é gratuito. O Gooit consegue mapear as competências do candidato, fazer a análise do seu perfil comportamental e oferece ainda mentoria de carreira por meio de Inteligência Artificial. goowit.com

4. LinkedIn A rede social é mais uma alternativa que permite que o candidato faça uma busca apurada por oportunidades de trabalho e também consolidar o seu network. O aplicativo tem versões para Android e iOS. br.linkedin.com

5. Vagas.Com Com o aplicativo, o candidato pode salvar as buscas e pedir que seja notificado quando novas vagas forem abertas, além de permitir o acompanhamento do histórico e status das candidaturas. A plataforma está disponível para para sistemas Android e iOS. www.vagas.com





RECRUTAMENTO

A verdade é que a acabou a época da entrega do currículo de porta em porta. Segundo pesquisa recente da Catho, no último ano, cerca de 80% dos profissionais procuram oportunidades online. Ainda de acordo com o levantamento, mais da metade conseguiram participar de seleções por meio destes sites.