Cine Janela projeta filme em homenagem a Moraes Moreira

Por causa da pandemia do novo coronavírus, diversas ações estão sendo articuladas para levar um certo alívio e entreter a população. É o caso do Cine Janela (@cine.janela), que projeta filmes nas fachadas do bairro Dois de Julho, em Salvador, transformando as próprias janelas em salas de cinema para os moradores.

Projeção em fachada de prédio vira atração no Dois de Julho (Foto: Jamile Coelho)

Nesta segunda-feira (13), a partir das 20h, será exibido o documentário “Novos Baianos Futebol Clube”, de Solano Ribeiro. A sessão, que ganhará o paredão do Edifício Maria Helena, fará uma homenagem ao cantor e compositor baiano Moraes Moreira, que morreu hoje, aos 72 anos, no Rio de Janeiro, enquanto dormia.

Moraes (Foto: Divulgação)