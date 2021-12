Cine Metha Glauber Rocha reabre para público geral nesta sexta-feira (10)

Após a realização de sessões exclusivas para convidados e do XVII Panorama Internacional Coisa de Cinema, o Cine Metha - Glauber Rocha estará de portas abertas para o público geral a partir desta sexta-feira (10).

As primeira sessões aconteceram às 13h50, com o documentário Cravos, de Marco Del Fiol, e o Drama Madalena, dirigido por Madiano Marcheti, ambos filmes nacionais.

A partir das 15h30, ocorre a primeira direção do baiano Wagner Moura, Marighella - filme mais visto pelos brasileiros durante o período pandêmico. A primeira semana ainda terá exibição de Sem Volta para Casa, Madalena, Amor Sublime Amor, além de Selvagem. A programação completa pode ser conferida no site.

Na semana que vem, próxima quarta-feira (15), acontece a pré-estreia de 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa'. Os ingressos custam entre R$ 6 e R$ 24.

Mais antigo cinema de Salvador, fundado em 1919 como Cine-Theatro Guarany, o Glauber Rocha correu risco de fechar após a saída do Itaú, antigo patrocinador. A vida do cinema foi viabilizada com uma parceria de cinco anos firmada com o Grupo Metha S/A, que será patrocinador responsável pelo custeio e manutenção.

Diretor do cinema, Cláudio Marques afirmou que o convênio é fundamental para manter o Glauber em atividade: "a parceria com a Metha veio em um momento muito oportuno. Vamos continuar a desfrutar da mais plena experiência artística que um cinema com a qualidade do Glauber Rocha pode oferecer”, disse o gestor.

O patrocínio ao Cine Metha Glauber Rocha é uma iniciativa do Instituto Metha Futuro, braço de investimento social do grupo empresarial, focado no desenvolvimento de projetos educativos, culturais e de geração de renda. O acordo entre as partes prevê a realização de sessões de cinema a preços populares para estudantes e jovens de baixa renda, como forma de estimular a democratização das salas de cinema.