Ciranda da Esperança: Estudantes presenteiam crianças do Quilombo Rio dos Macacos

Alunos do Colégio Antônio Vieira fizeram, na manhã desta segunda-feira (12), Dia das Crianças, a entrega de presentes para a garotada do Quilombo Rio dos Macacos, em Simões Filho. A iniciativa tem assinatura de estudantes vieirenses integrantes do Grupo N.A.D.A e o projeto foi batizado de Ciranda da Esperança.

A estudante Ludmila Coutinho, 17 anos, uma das líderes do grupo, diz que trata-se de mais um projeto de cunho social elaborado pelos alunos que atinge os objetivos traçados e é mais um sucesso de participação não só da comunidade vieirense (alunos, professores e colaboradores) como também de familiares e amigos dos estudantes.

“É muito gratificante para nós esse envolvimento em ações sociais, ainda mais nessa data importantíssima que é o Dia das Crianças. Fomos crianças e sabemos da alegria que é receber presentes nessa data, abrir o pacote e se divertir com o coração embalado de alegria”, contou Ludmila, ressaltando que em tempos de pandemia e problemas econômicos para milhões de trabalhadores, a “ação ajuda a suprir a falta de condições de muitos pais em comprar uma lembrança para os filhos”.

Empolgada, Ludmila revelou que ela e os colegas do N.A.D.A. contaram as horas para ir para Simões Filho e ajudar a fazer a festa da criançada. “Também ganhamos presentes em forma de sorridos e alegrias”.

(Fotos de Clécio Max/Divulgação)