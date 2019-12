Ciro Gomes diz 'Bolsonaro é ladrão' com garrafa de uísque na mão e vídeo viraliza

O deputado André Fernandes (PSL) publicou nesse sábado (21), por volta de 16h, um tuíte com um vídeo de Ciro Gomes (PDT) saindo do restaurante Bangs, em Fortaleza, no Ceará. Nas imagens, Ciro Gomes fala “Bolsonaro é Ladrão” e algumas pessoas gritam ofensas ao político. No tuíte, André Fernandes afirma que ele foi expulso. Funcionários do restaurante e assessoria de Ciro Gomes afirmam que ele apenas saiu do restaurante.

Ciro Gomes sintetizou como será meu natal, réveillon e carnaval: andar com garrafa de whisky na mão e gritar "Bolsonaro é ladrão". #BOLSONAROELADRAO pic.twitter.com/yuVmP9UVli — Duda Salabert ????✊ (@DudaSalabert) December 22, 2019

A frase "Bolsonaro é Ladrão" dita pelo ex-ministro virou o assunto mais comentado no Twitter neste domingo (22). Esta não foi a primeira vez que Ciro atacou Bolsonaro.

Funcionário do estabelecimento confirmou a presença do político, que estava acompanhado do empresário Prisco Bezerra, irmão do prefeito Roberto Cláudio (PDT) que passou a ocupar a vaga de Cid Gomes no Senado.

Ciro chegou à unidade Aldeota do restaurante por volta do horário do almoço, cerca de 12h. Após almoço, o político saiu do restaurante. Sua expulsão não foi confirmada por funcionários. Assessoria de Ciro afirma que ele não foi expulso, e afirma que o deputado André é responsável por várias histórias distorcidas em redes sociais.

No tuíte, André Fernandes fez críticas a Ciro Gomes. No vídeo, o ex-governador do Ceará responde a provocações de clientes.

Repercussão no Twitter

Candidata ao Senado pelo estado de Minas Gerais nas eleições de 2018, Duda Salabert usou a tag #Bolsonaroeladrao para repercutir o assunto. "Ciro Gomes sintetizou como será meu natal, réveillon e carnaval: andar com garrafa de whisky na mão e gritar ‘Bolsonaro é ladrão’. #BOLSONAROELADRAO", tuitou.